Na chytré brýle, které dokážou mixovat reality, tedy tu naši a tu virtuální, čekal nejeden fanoušek technologií. Apple svůj nový počin představil už loni v červnu a mnoho lidí se pro produkt nadchlo. To také dokazuje rychlost, s jakou byly tyto „brýle na lyže“ vyprodané.

Představte si, že sedíte v práci na své židli, ale před sebou nemáte hnusný šedý koberec a oprýskaný stůl s monitorem, místo toho se před vámi rozprostírá louka plná včel, čmeláků a žlutých květin, v dáli vidíte Alpy a obloha je až nerealisticky modrá. Najednou se na louce z ničeho nic objeví váš kolega Karel v bílé košili s flekem od kávy a chce po vás prezentaci pro klienta. Asi tak nějak fungují Apple Vision Pro. Brýle lze ovládat pomocí očí, hlasu a různých gest. Klidně si s Karlem můžete potřást rukou a nesáhnete do prázdna, protože Karel patří do naší reality. Pokud však budete chtít vyrazit na track na nedalekou horu, bude to už těžší. Mezi realitami lze přepínat ovládací korunkou.

Apple Vision Pro: Brýle pro rozšířenou realitu • Apple

Vysoká cena zájemce neodradila

Není divu, že se brýle okamžitě vyprodaly, a to i přesto, že stojí 3499 dolarů, tedy zhruba 80 tisíc korun bez DPH. A to mluvíme o základní verzi s úložištěm 256 GB. Zatím nikdo netuší, zda taková kapacita bude vůbec stačit. Podle Kua však nakonec prvotní zájem opadne. Vision Pro je totiž specifický produkt a obyčejní lidé pravděpodobně nebudou mít zájem si ho koupit. První zákazníci dostanou brýle na začátku února. Kuo na svém blogu napsal, že Apple by letos mohl prodat celkem 500 tisíc kusů Vision Pro. Původně však uvedl, že vyrobí pouze 60 tisíc nebo 80 tisíc kusů.

Apple Vision Pro Apple Vision Pro je headset pro smíšenou realitu, navržený a vyrobený společností Apple. Jedná se o první headset od společnosti Apple, a zároveň uvádí první, novou řadu zařízení od roku 2015, kdy byly uvedeny chytré hodinky Apple Watch. Apple Vision Pro | Apple

Analytici z Morgan Stanley zase předpověděli, že Apple letos prodá 300 až 400 tisíc kusů Apple Vision Pro. Skvělou budoucnost Applu díky prodejům brýlí pak předpovídají analytici z Wall Street.

Pro české fanoušky virtuální reality je pak velkou ranou informace, tedy spíše její absence, že by brýle měly přijít do Evropy. Prodej byl zatím oznámen jen v USA. Lze si sice brýle „propašovat“ do Česka, ale má to jistá úskalí. Pro nakupování v americkém Apple Store je například potřeba mít americké Apple ID. Některé funkce navíc nemusejí v evropském prostředí fungovat. Navíc jediným podporovaným jazykem je angličtina, což ale v dnešním globálním světě nepředstavuje až takový problém.