Český videocyklus o starých počítačových hrách bude pokračovat. Autorům na něj přispěli fanoušci | E15.cz

Herní publicisté Pavel Dobrovský a Jan Olejník získali skrz komunitní službu Patreon za necelé tři dny přes dva tisíce dolarů na projekt Retro Nation. V návaznosti na předchozí působení na herním portále Games.cz pokračují v produkci částečně dokumentárního videocyklu o vývoji počítačových her v 20. století. Jde o jeden z nejvýraznějších tuzemských úspěchů na mezinárodní službě Patreon.

„Od roku 2014 jsme o starých videohrách natočili přes 230 epizod,“ říkají tvůrci série. Sledovanost jednotlivých dílů se pohybuje od pěti do třiceti tisíc diváků. „Divácký zájem je hodně závislý na popularitě daného titulu v minulých dekádách. Všeobecně známé hry, jako třeba Doom, mají obvykle vysokou sledovanost, zatímco v Česku méně známé tituly mají až o tisíce nižší počty shlédnutí,“ říká Dobrovský.

Herní portál Games.cz se s oběma autory rozešel letos v červnu z důvodu malé interakce s domovskou stránkou. „Retro má dobrou komunitu a slušná čísla na Youtube, ale už se to nepřelívá na Games.cz,“ uvedl ke zrušení původního pořadu šéfredaktor Games.cz Aleš Smutný v pořadu Fight Club. „Pro nás je určující čtenost a sledovanost na webu. Youtube je pro nás taková výkladní skříň. V jednu chvíli si člověk musí říci, jestli to chce dál dotovat,“ doplnil Smutný.

Po rozchodu s původním portálem měli Dobrovský a Olejník necelé dva měsíce na přípravu samostatného projektu, který na starší díly plynule naváže.

„Naším cílem není ukazovat jen ty komerčně nejúspěšnější tituly, ale věnovat se především takovým, které rozšířily možnosti videoher, ať už v oblasti audiovizuálního zpracování, ovládání anebo ve vývoji herního obsahu jako takového,“ říkají tvůrci.

Největší zájem je podle autorů hlavně o hry pro osobní počítače s operačním systémem MS-DOS a Windows, dále pak PlayStation a Xbox. Retro Nation se však nebrání ani výletům na velmi oblíbené počítače Amiga nebo do 80. let minulého století na osmibitové počítače ZX Spectrum nebo Commodore 64.

Úspěch na Patreonu patří k těm největším, jakých české herní projekty dosáhly. Autoři ho vysvětlují tím, že po pěti letech se kolem jejich produkce vytvořila stabilní komunita s průměrným věkem 25-35 let. „Je to neuvěřitelné. Jde o lidi, kteří sledují naše videa proto, aby si připomenuli vlastní mládí a dozvěděli se něco o historii digitálního umění,“ tvrdí Dobrovský. „Jde o lidi, kteří již chodí do práce, často mají rodiny a nenacházejí na samotné hraní čas. Naše videa jsou pro ně jak nostalgickým vhledem, tak šancí se poznat s lidmi, kteří sdílejí podobné herní vzpomínky.“

Komunitní financování nejrůznějších projektů podporuje na internetu řada služeb. Nejznámější Kickstarter a jeho česká obdoba Startovač. Narozdíl od nich však na Patreonu uživatel zadává částku, kterou chce platit každý měsíc. Tvůrci mu na oplátku slibují určitý typ obsahu.