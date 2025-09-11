Čína ukázala obří dron. Je nadzvukový a nebezpečný
Čína proměnila sledovanou vojenskou přehlídku v okázalou demonstraci své síly. Vedle precizně pochodujících vojáků představila také širokou paletu zbraňových systémů, mezi nimiž nechybělo pět dosud veřejně neznámých typů dronů. Největší pozornost vzbudil mohutný bezpilotní letoun se stealth prvky, který analytici pracovně označili jako „Type B“, píše Živě.cz.
Pravděpodobně se jedná o nadzvukový stíhací letoun, jehož proporce podobají pilotovaným J-10 4. generace čínského letectva (v kódu NATO Firebird). J-10 má konstrukci delta křídla, délku 15 metrů, rozpětí 10 metrů a maximální vzletovou hmotnost 15 tun. Dosahuje rychlosti asi Mach 1,9.
Nadzvukový a vyzbrojený dron
Dron Type B se může pochlubit hromadou technických vychytávek. Zvláště bezocasou konstrukcí s lichoběžníkovými křídly (diamond-shaped) s pohyblivými konci, které nahrazují obvyklé ovládací plochy letounu.
Na přídi se zřejmě nachází elektro-optický senzor připomínající západní systémy EOTS. U dvojice nadzvukových sacích otvorů pro pohon letounu jsou umístěny stealth komunikační antény typu MADL. O pohon se stará turbodmychadlový motor typu WS-10C. Tryska dronu s nastavitelnou geometrií se podle expertů podobá těm, které bychom našli třeba na amerických F-35. Nakonec nechybí ani pumovnice ve spodní části trupu.
Všechny tyto prvky nejspíše potvrzují schopnost nadzvukového letu a současně i dlouhý dolet.
Čína se snaží vyvinout výkonný stealth bojový dron s vysokou mírou autonomie. Naproti tomu Spojené státy podle dostupných informací sázejí spíše na levnější bojové drony, které operují současně s klasickými letouny. Čas ukáže, která z těchto strategií se více vyplatí.