Google nalije do britské umělé inteligence pět miliard liber
Americký internetový gigant Google v příštích dvou letech investuje v Británii pět miliard liber (přes 140 miliard korun) do rozvoje umělé inteligence (AI). Firma to dnes oznámila na svém webu. Zpráva přichází krátce před návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii. Podle serveru BBC jde o jednu z několika velkých amerických investic, jež mají být v souvislosti s touto návštěvou ohlášeny.
„Investice Googlu v hodnotě pěti miliard liber je velkým projevem důvěry v britskou ekonomiku a v sílu našeho partnerství se Spojenými státy,“ uvedla britská ministryně financí Rachel Reevesová. Vláda britského premiéra Keira Starmera doufá, že se jí podaří přilákat soukromé investice, které by podpořily růst britské ekonomiky.
Vysoce postavení američtí činitelé podle agentury Reuters uvedli, že v souvislosti s Trumpovou návštěvou v Británii budou ohlášeny hospodářské dohody v hodnotě přes deset miliard dolarů (více než 200 miliard korun). Trump by měl přiletět do Británie dnes večer, jeho státní návštěva ve Spojeném království by měla trvat do čtvrtka.
Společnost Google, která je součástí technologického konglomerátu Alphabet, provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.
Tržní hodnota společnosti Alphabet v pondělí poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (zhruba 62 bilionů korun). Stal se tak čtvrtou firmou, která tuto hranici pokořily. Ty ostatní jsou americké firmy Nvidia, Apple a Microsoft.