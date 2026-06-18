Home Credit se chytil nového českého AI startupu, firmě má pomoci osekat rutinní práci
- Vzniknul další český AI startup. Jeho služby si hned vyzkoušel i Home Credit.
- Úvěrová společnost ze skupiny PPF plánuje další automatizaci rutinních pracovních úkonů pomocí umělé inteligence.
- Klíčem k tomu je ale důsledně popsat a poznat zbytné pracovní postupy.
S umělou inteligencí stále intenzivněji pracují i velké domácí byznysové skupiny. Některé z nich zkoušejí využívat nejen nástroje amerických technologických obrů, ale i začínajících domácích firem.
Konkrétně český a slovenský Home Credit, dcera Air Bank ze skupiny PPF, má za sebou první experimenty se službou Narra od stejnojmenného startupu. Formálně ho založil František Dalecký koncem ledna s cílem usnadnit korporacím hledání slabých míst v pracovních postupech. Respektive takových, které lze nahradit umělou inteligencí. Po vyhodnocení prvotní spolupráce mezi Narra a Home Credit, největším z prvních klientů nového startupu, chce nyní Dalecký představit svůj projekt širší veřejnosti a hledat investory. Podnikatel v minulosti spoluzaložil vzdělávací platformu Seduo.cz a později pro skupinu Miton vytvářel AI newsletter.
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