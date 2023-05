IT fond konsolidátora Budníka a skupiny J&T zažil těžký rok | e15.cz

Ochlazení růstu technologického odvětví loni nezastihlo jen startupy, ale také ambiciózního konsolidátora československého IT trhu Tomáše Budníka. Jeho podfondu Digital spadajícímu do fondu J&T Thein SICAV loni klesly tržby téměř o polovinu a provozní zisk EBITDA se dokonce propadl do ztráty. Valuace podfondu v témže roce klesla o 13 procent na 578 milionů korun. Důvodem byla nejistota na trhu pramenící z války, energetické krize a ze všeobecné inflace.