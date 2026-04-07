Jak se holí astronaut a musí se ve vesmíru cvičit? NASA ukázala nové fotografie z cesty Artemis II k Měsíci

Specialista mise Artemis II a astronaut Kanadské vesmírné agentury (CSA) Jeremy Hansen si během pátého dne letu a před průletem posádky kolem Měsíce 6. dubna 2026 užívá holení uvnitř kosmické lodi Orion. Zdroj: NASA

Pohled na Zemi, který pořídil astronaut NASA a velitel mise Artemis II Reid Wiseman z jednoho ze čtyř oken kosmické lodi Orion po dokončení manévru translunární injekce 2. dubna 2026.
Posádka mise Artemis II je druhý den letu na cestě k Měsíci. Tento snímek zachycuje kosmickou lovn Orion s Měsícem v dálce, jak jej pořídila kamera umístěná na konci jednoho z křídel jejích solárních panelů.
Astronautka NASA Christina Kochová je ve ztemnělé kabině kosmické lodi Orion během třetího dne mise Artemis II osvětlena jen světlem obrazovky. Vpravo od středu snímku je z profilu vidět astronaut Kanadské vesmírné agentury (CSA) Jeremy Hansen, jak se dívá z jednoho z oken Orionu. Světla jsou zhasnutá, aby se v oknech netvořily odlesky.
Pohled na přivrácenou stranu Měsíce, tedy tu, kterou ze Země vidíme stále. Na levém okraji je patrná i část odvrácené strany, hned za tmavou oblastí pánve Orientale, což je téměř 600 mil široký kráter zasahující na přivrácenou i odvrácenou stranu Měsíce a ze Země je viditelný jen částečně.
  • Artemis II zveřejnila nové snímky Země, která se z paluby Orionu mění v tenký osvětlený srpek.
  • Posádka zároveň zachytila Měsíc včetně odvrácené strany a pánve Orientale, kterou lidé z pilotované mise sledují vůbec poprvé v takovém rozsahu.
  • NASA ukázala i život na palubě: záběry z kabiny, cvičení posádky a fotografie Orionu pořízené z kamer na solárních panelech.

Mise Artemis II zveřejnila novou sérii fotografií z cesty k Měsíci, která patří k vizuálně nejsilnějším momentům dosavadního letu. Posádka lodi Orion zachytila Zemi, jež se v oknech kabiny postupně mění v tenký osvětlený srpek, i Měsíc, který naopak s každým dalším dnem zabírá větší část záběrů. Vedle pohledů z interiéru se objevily také snímky samotného Orionu pořízené kamerou umístěnou na jednom z křídel solárních panelů.

NASA zároveň ukázala i méně okázalou stránku letu. Na zveřejněných fotografiích je vidět Jeremy Hansen při holení v kabině, Christina Kochová po cvičení i ztemnělý interiér lodi, v němž zůstávají rozsvícené jen displeje a část ovládacích prvků. Posádka světla tlumí záměrně, aby se v oknech netvořily odlesky.

Největší pozornost ale poutají záběry Měsíce. Astronauti už během přiblížení zachytili nejen jeho přivrácenou stranu s tmavými stopami dávné vulkanické aktivity, ale i části odvrácené polokoule, které ze Země běžně nevidíme. Na snímcích vystupuje také pánev Orientale, rozsáhlý impaktní útvar na hraně přivrácené a odvrácené strany. Právě jeho celý rozsah teď lidé pozorují vůbec poprvé přímo z paluby pilotované mise. Artemis II tak zatím neukazuje jen technickou připravenost programu, ale i to, jak bude vypadat lidský návrat do prostoru za nízkou oběžnou dráhou.

