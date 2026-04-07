Jak se holí astronaut a musí se ve vesmíru cvičit? NASA ukázala nové fotografie z cesty Artemis II k Měsíci
Mise Artemis II zveřejnila novou sérii fotografií z cesty k Měsíci, která patří k vizuálně nejsilnějším momentům dosavadního letu. Posádka lodi Orion zachytila Zemi, jež se v oknech kabiny postupně mění v tenký osvětlený srpek, i Měsíc, který naopak s každým dalším dnem zabírá větší část záběrů. Vedle pohledů z interiéru se objevily také snímky samotného Orionu pořízené kamerou umístěnou na jednom z křídel solárních panelů.
NASA zároveň ukázala i méně okázalou stránku letu. Na zveřejněných fotografiích je vidět Jeremy Hansen při holení v kabině, Christina Kochová po cvičení i ztemnělý interiér lodi, v němž zůstávají rozsvícené jen displeje a část ovládacích prvků. Posádka světla tlumí záměrně, aby se v oknech netvořily odlesky.
Největší pozornost ale poutají záběry Měsíce. Astronauti už během přiblížení zachytili nejen jeho přivrácenou stranu s tmavými stopami dávné vulkanické aktivity, ale i části odvrácené polokoule, které ze Země běžně nevidíme. Na snímcích vystupuje také pánev Orientale, rozsáhlý impaktní útvar na hraně přivrácené a odvrácené strany. Právě jeho celý rozsah teď lidé pozorují vůbec poprvé přímo z paluby pilotované mise. Artemis II tak zatím neukazuje jen technickou připravenost programu, ale i to, jak bude vypadat lidský návrat do prostoru za nízkou oběžnou dráhou.