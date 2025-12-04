Předplatné

Český startup potřebuje 120 milionů na čipy Nvidia. Pomáhá mu Amazon, stejně jako dalším Čechům v AI

Jan Sedlák
  • Do Las Vegas na konferenci re:Invent dorazily tři české startupy, které se snaží získat podporu od Amazonu pro své AI projekty. 
  • Startupy jako ValkaAI a Exaforce hledají financování a technologickou podporu od AWS, která jim nabízí výpočetní kapacity a kredity pro rozvoj. 
  • AWS, známý pro svou podporu začínajících firem, pomáhá startupům růst a stát se konkurenceschopnými na globálním trhu. 

Každý rok se začátkem prosince sjede do Las Vegas více než 60 tisíc lidí na jednu z nejvýznamnějších byznysových akcí na světě. Konferenci re:Invent pořádá Amazon Web Services (AWS), největší cloudová společnost planety, v jejíchž obřích datacentrech fungují například evropský finanční sektor, vládní organizace, automobilky a velké množství českých firem. Když AWS výjimečně spadne, v podstatě nejede půlka internetu. 

Do Vegas letos dorazily i tři zatím nepříliš známé, ale dost nadějné české startupy, které by od Amazonu chtěly získat významnou podporu. Jeden z nich například potřebuje výpočetní kapacitu pro umělou inteligenci od Nvidie za miliony dolarů, a Amazon by mu v tom mohl pomoci. 

