Škoda odhalila první skici elektrického SUV Peaq. Půjde o její dosud největší elektromobil
- Škoda Auto odhalila první exteriérové skici velkého elektrického SUV.
Sedmimístný model postavený na platformě MEB má posílit pozici automobilky v segmentu větších rodinných a prémiověji zaměřených SUV.
Premiéra vozu proběhne už za pár týdnů.
Škoda Auto zveřejnila první oficiální skici připravovaného modelu Peaq, který se stane novou vlajkovou lodí mladoboleslavské automobilky. Sedmimístné elektrické SUV bude zároveň největším a technologicky nejvyspělejším elektromobilem v historii značky. Jeho světová premiéra je naplánována na 23. června ve Francii.
Novinka představuje důležitý krok v elektrifikační strategii Škody. Model postavený na koncernové platformě MEB má značce pomoci posílit pozici v segmentu větších rodinných SUV a oslovit zákazníky, kteří dosud mířili spíše k prémiovým výrobcům. V rámci nabídky Škody se Peaq zařadí nad současný Enyaq a s délkou přes pět metrů půjde o největší sériově vyráběný vůz značky.
Přechod k elektromobilitě
Peaq navazuje na koncept Vision 7S představený v roce 2022 a zároveň se stává hlavním nositelem designového směru Modern Solid. Ten se vyznačuje jednoduššími liniemi, robustnějším vzhledem a novou interpretací přední části vozu s prvkem Tech-Deck Face. Součástí výbavy mají být také výsuvné kliky dveří, které se v produkční škodovce objeví poprvé.
„Při navrhování exteriéru modelu Škoda Peaq jsme vycházeli z principů designového jazyka Modern Solid, který kombinuje čisté linie, vyvážené proporce a výrazné prvky,“ uvedl vedoucí designu exteriéru Škody Auto Karel Neuhold.
Automobilka v posledních letech výrazně zrychluje přechod k elektromobilitě. V roce 2025 více než zdvojnásobila dodávky čistě elektrických vozů a díky modelům Enyaq a Elroq se zařadila mezi nejúspěšnější značky na evropském trhu s elektromobily.
Škoda Auto zároveň v květnu v Curychu představila svůj dosud nejdostupnější elektromobil s názvem Epiq. Nový městský crossover má pomoci oslovit širší skupinu zákazníků, kteří dosud o elektromobilu neuvažovali, především kvůli ceně.