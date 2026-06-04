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Škoda odhalila první skici elektrického SUV Peaq. Půjde o její dosud největší elektromobil

Škoda Peaq

Škoda Peaq Zdroj: Škoda

Škoda Peaq
Škoda Peaq
Škoda Peaq
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Sandra Sýkorová
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  • Škoda Auto odhalila první exteriérové skici velkého elektrického SUV. 

  • Sedmimístný model postavený na platformě MEB má posílit pozici automobilky v segmentu větších rodinných a prémiověji zaměřených SUV. 

  • Premiéra vozu proběhne už za pár týdnů. 

Škoda Auto zveřejnila první oficiální skici připravovaného modelu Peaq, který se stane novou vlajkovou lodí mladoboleslavské automobilky. Sedmimístné elektrické SUV bude zároveň největším a technologicky nejvyspělejším elektromobilem v historii značky. Jeho světová premiéra je naplánována na 23. června ve Francii. 

Novinka představuje důležitý krok v elektrifikační strategii Škody. Model postavený na koncernové platformě MEB má značce pomoci posílit pozici v segmentu větších rodinných SUV a oslovit zákazníky, kteří dosud mířili spíše k prémiovým výrobcům. V rámci nabídky Škody se Peaq zařadí nad současný Enyaq a s délkou přes pět metrů půjde o největší sériově vyráběný vůz značky. 

Přechod k elektromobilitě

Peaq navazuje na koncept Vision 7S představený v roce 2022 a zároveň se stává hlavním nositelem designového směru Modern Solid. Ten se vyznačuje jednoduššími liniemi, robustnějším vzhledem a novou interpretací přední části vozu s prvkem Tech-Deck Face. Součástí výbavy mají být také výsuvné kliky dveří, které se v produkční škodovce objeví poprvé. 

„Při navrhování exteriéru modelu Škoda Peaq jsme vycházeli z principů designového jazyka Modern Solid, který kombinuje čisté linie, vyvážené proporce a výrazné prvky,“ uvedl vedoucí designu exteriéru Škody Auto Karel Neuhold. 

Automobilka v posledních letech výrazně zrychluje přechod k elektromobilitě. V roce 2025 více než zdvojnásobila dodávky čistě elektrických vozů a díky modelům Enyaq a Elroq se zařadila mezi nejúspěšnější značky na evropském trhu s elektromobily. 

Škoda Auto zároveň v květnu v Curychu představila svůj dosud nejdostupnější elektromobil s názvem Epiq. Nový městský crossover má pomoci oslovit širší skupinu zákazníků, kteří dosud o elektromobilu neuvažovali, především kvůli ceně

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