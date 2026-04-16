Krsek vstupuje do nového oboru. Ve Finsku pomůže postavit obří datacentrum za miliardy
- Ve Finsku vznikne datacentrum, jehož výkon čtyřnásobně překoná největší chystaný projekt na českém území.
- Developerem bude společnost Tomáše Krska.
- Investorem je firma se sídlem v Praze, která chce zatím zůstat v utajení, a spoluinvestory a celkové plány chystá představit až v létě.
Finská skupina Winda Energy, která se dosud soustředila zejména na development větrných parků, nasedá na vlnu rychlého rozvoje umělé inteligence. Firma většinově ovládaná skupinou BHM miliardáře Tomáše Krska bude připravovat půdu pro výstavbu datového centra za půl miliardy eur, čímž proniká do zcela nového oboru. Prvním odběratelem jejích služeb navíc bude pražská firma českého IT podnikatele.
Projekt datového centra Winda Energy je součástí velké evropské datové platformy, kterou buduje investiční společnost se sídlem v Praze, specializující se na vývoj, výstavbu a provoz infrastruktury datových center po celé Evropě. Společnost však chce zatím zůstat v utajení, protože dokončuje otevření fondu, kvůli čemuž podle svých slov musí dodržovat přísné informační embargo.
Čtyřikrát větší než český rekordman
Jeden z prvních projektů platformy vyroste v lokalitě Rastikangas ve finské obci Janakkala. Výkon tamního datového centra má dosáhnout přibližně 100 megawattů, přičemž odhadovaná investice přesahuje půl miliardy eur, tedy přibližně 12 miliard korun. Pro představu: České Radiokomunikace nyní v Česku chystají největší tuzemské datacentrum s výkonem 26 megawattů.
Jaká část z půl miliardy eur zamíří do společnosti Winda Energy, nyní nechce ani jedna strana naznačovat, protože smlouva podléhá mlčenlivosti. Partneři nechtějí potvrdit ani to, zda náklady na development odpovídají na trhu běžnému poměru 10 až 20 procent, jak uvádí Evženie Tohami, místopředsedkyně asociace Czech & Slovak Digital Infrastructure Association (CSDIA). „Každé partnerství je jiné, a toto není výjimkou. Winda Energy má díky větrným elektrárnám know-how na tamním trhu, a proto jsme si ji vybrali,“ říká šéf investora, který si nepřál být jmenován.
Oba partneři i Tohami se nicméně shodují, že drtivá většina nákladů souvisí se samotnou výstavbou a technologiemi. Winda Energy navíc nemá na starosti projekt jako takový, ale pouze přípravu vhodné lokality a koordinaci projektu s úřady a regulacemi. Tím se pro ni zakázka liší od těch energetických, u nichž elektrárny sama projektuje.
Nový trh
Winda Energy projekt vnímá jako příležitost pro vstup na nový trh. „V tomto segmentu vidíme díky rostoucím investicím do AI zajímavou dlouhodobou příležitost a aktuálně připravujeme i další projekty v regionu,“ potvrdil Michal Prause, partner BHM a předseda představenstva Winda Energy.
Finsko podle něj nabízí z geografického hlediska velmi vhodné podmínky pro provoz datových center, a to levnou elektřinu a efektivnější chlazení. „Obecně má Skandinávie velký potenciál pro výstavbu datacenter na úkor tradičnějších západoevropských metropolí, kde již chybějí kapacity připojení,“ dodal.
Zahájení výstavby investor plánuje v příštím roce s cílem dokončit projekt v roce 2028. V průmyslové zóně Rastikangas byl pro tyto účely zarezervován pozemek o rozloze 22 hektarů, což je plocha stejná jako pražský Rohanský ostrov. Investor bude datové centrum po výstavbě dál vlastnit a provozovat a jeho kapacitu nabídne desítkám AI společností.
Na trhu je nyní velká poptávka, protože se budují kapacity pro provoz umělé inteligence. I přes velký nárůst počtu datacenter je jejich kapacita stále nedostatkovým zbožím.