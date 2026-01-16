Krskův klíčový muž na investice po 14 letech odchází. Chce založit vlastní investiční skupinu
- Pravá ruka miliardáře Tomáše Krska opouští skupinu BHM a zakládá vlastní dravou investiční platformu.
- Jeho cílem jsou miliardové akvizice v celoevropském měřítku.
- Přinášíme detaily jeho rozchodu s jedním z nejbohatších Čechů i o tom, kam bude směřovat nový kapitál.
Z vedení investiční společnosti BHM miliardáře Tomáše Krska odchází řídící manažer Jan Černý, který byl před osmi lety u samotného zrodu společnosti. Černý, který s jedním z nejbohatších Čechů spolupracoval už před čtrnácti lety ve Škodě Transportation, se rozhodl založit vlastní investiční platformu.
Iniciativa podle informací e15 vzešla z jeho strany. „Rozešli jsme se v přátelském duchu. Dozrála už ale doba, kdy chci dělat investice na sebe,“ sdělil pro e15 Černý s tím, že se skupinou bude nadále spolupracovat.
