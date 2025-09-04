V Česku vznikne další obří datacentrum pro AI. Pražská firma jedno chystá i ve Finsku vedle Googlu
České Radiokomunikace nedávno na Zbraslavi začaly stavět jedno z největších datových center v regionu, z něhož se, pokud Česká republika uspěje s nabídkou u Evropské komise, může v budoucnu stát jedna z takzvaných gigatováren pro umělou inteligenci (AI). Projekt Gateway, jak mu Radiokomunikace říkají, ale nebude jedinou velkou akcí tohoto typu na našem území. Podle informací e15 se velké datacentrum pro AI chystá stavět také další zdejší investor, který zároveň chystá rozsáhlou investici ve Finsku. Vše dohromady vyjde na miliardy korun.
Akci připravuje pražská investiční společnost Gi21, kterou vlastní Damir Špoljarič. Ten v roce 2020 společně se svým kolegou za stovky milionů korun prodal německé hostingové skupině Contabo společnost VSHosting provozující datacentrum v Praze. Zároveň se stal podílníkem Contaba a skrze Gi21 začal investovat do startupů a dalších aktivit. Nedávno například s dalšími investory exitoval český startup Taikun, který koupili Američané.
Jak e15 nedávno informovala, Špoljarič spojil aktivity Gi21 s novým fondem Altiora Partners, v jehož rámci chce společně s německými partnery investovat primárně do aktivit kolem cloudů, datových center a IT infrastruktury. Půjde jak o investice do již fungujících firem, tak o stavění vlastních datacenter.
Chystané datové centrum bude umístěno v severních Čechách, nyní se finalizují záležitosti kolem pozemku. V místě je k dispozici potřebné připojení přes optické kabely a dokončuje se nedaleká elektrická rozvodna s napětím 110 kilovolt, díky čemuž bude možné datacentrum napájet.
Vzniknout by měl komplex s kapacitou 20 megawattů. To se přibližuje velikosti zbraslavského datacentra Českých Radiokomunikací, které v první fázi počítají s výkonem 26 megawattů (pokud vyjde AI gigatovárna, má se objekt rozšířit na 77 megawattů).
Gi21 datacentrum připravuje pro nasazení výkonných AI čipů od firem jako Nvidia a AMD. Připraveny budou serverové rozvaděče s výkonem až 150 kilowattů, do nichž půjdou vměstnat servery plné čipů Nvidia budoucích generací. Pro představu, současné rozvaděče pro běžné servery mají kolem šesti kilowattů.
Firma chce stavět ve fázích. Kapacity budou rozděleny do dvou budov po 10 megawattech a tyto budovy budou dál „rozsekány“ na menší celky.
Další datové centrum, které Gi21 připravuje, bude stát ve Finsku nedaleko datacentra Googlu. Bude mít stejný modulární přístup jako aktivita v severních Čechách. Výsledná podoba ale bude výrazně větší, počítá se s kapacitou až 100 megawattů, konkrétně s 10 bloky po 10 megawattech. Finské podnebí a energetika umožňují takto velkou instalaci.
„V první fázi počítáme s investicemi v desítkách milionů eur. Na konci to budou řádově miliardy,“ přiblížil pro e15 Špoljarič.
Gi21 vloží část kapitálu ze svého, což zkombinuje s dalšími možnostmi. Ve hře je například koinvestice z řad partnerů, kteří by chtěli kapacity chystaných datacenter využívat. Na trhu je nyní velká poptávka, protože se budují kapacity pro provoz umělé inteligence. Velcí hráči nutně ne vždy staví datacentra sami. Například OpenAI (ChatGPT a spol.) své první datacentrum postaví v Norsku společně s tamním partnerem.
„V nových datacentrech zároveň nemusíme poskytovat prostor pouze pro AI infrastrukturu, ale i pro běžné servery. Pro velké instalace je stále nedostatek místa, což pomůžeme vyřešit,“ doplnil Špoljarič.
Nedostatek prostoru pro velké množství serverů v minulosti potvrdil i ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník. „Česko dnes není schopné pokrýt poptávku nadnárodních gigantů. Ti například požadují okamžité kapacity pěti set serverových rozvaděčů. Česko už několikrát přišlo o zajímavé obchody. Chceme, aby tyto projekty nekončily jen v ostatních zemích,“ řekl Mastník e15 k motivaci výstavby zbraslavského projektu.