Meta zvýšila tržby o 28 procent, masivní investice do AI ale srazily zisk
- Čistý zisk Mety klesl o 14 procent na 15,85 miliardy dolarů.
- Tržby vzrostly o 28 procent, náklady však vyskočily o 55 procent.
- Kapitálové výdaje mají letos dosáhnout až 145 miliard dolarů.
Americké internetové společnosti Meta Platforms ve druhém finančním čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o 14 procent na 15,85 miliardy dolarů (zhruba 335 miliard Kč). Oznámila to dnes firma, která v poslední době výrazně investuje do rozvoje umělé inteligence (AI). Akcie podniku po zveřejnění výsledků oslabovaly.
Tržby společnosti Meta se ve druhém finančním čtvrtletí, které skončilo 30. června, meziročně zvýšily o 28 procent na téměř 61 miliard dolarů. Rostly však výrazně pomaleji než výdaje, které stouply o 55 procent na zhruba 42 miliard dolarů.
Společnost Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na AI, včetně různých chatovacích systémů. V poslední době se firma začala více soustředit na AI a omezovat rozvoj virtuálního světa metaverse, který dříve její šéf Mark Zuckerberg označoval za budoucnost podniku.
„AI dnes urychluje naše hlavní podnikatelské aktivity, pohání naši novou generaci produktů a otevírá dveře zcela novým podnikatelským příležitostem,“ uvedl Zuckerberg v dnešní zprávě.
Rozsáhlé investice do AI nicméně vyvolávají obavy mezi akcionáři. Firma dnes předpověděla, že její kapitálové výdaje se v letošním roce vyšplhají na 130 až 145 miliard USD (asi 2,7 až 3,1 bilionu Kč). Vloni kapitálové výdaje činily zhruba 72 miliard dolarů.