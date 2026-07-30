Microsoft zvýšil zisk o 31 procent, dál ho táhnou cloud a umělá inteligence
- Microsoft zvýšil čtvrtletní zisk o 31 procent na 35,8 miliardy dolarů.
- Tržby vzrostly o 18 procent, platforma Azure přidala 43 procent.
- Kapitálové výdaje kvůli datovým centrům stouply o více než 70 procent.
Americká softwarová společnost Microsoft ve čtvrtém finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 31 procent na 35,8 miliardy dolarů (zhruba 755 miliard Kč). Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Microsoft nadále těží z dobrých výsledků v oblasti cloudových služeb a umělé inteligence (AI), napsala agentura AFP.
Akcie společnosti po zveřejnění hospodářských výsledků posílily. „Microsoft doručil velmi silné výsledky, které nevykazují žádné náznaky zpomalení růstu,“ uvedl analytik XTB Tomáš Maxa.
Celkové tržby společnosti Microsoft se ve čtvrtletí, které skončilo 30. června, zvýšily meziročně o 18 procent na 90 miliard dolarů. „Microsoft v uplynulém čtvrtletí překonal odhady napříč klíčovými metrikami,“ uvedl analytik Portu Marek Pokorný. „Tržby cloudové platformy Azure meziročně vzrostly o 43 procent proti odhadovaným zhruba 40 procentům,“ dodal.
Silný růst tržeb v oblasti cloudových služeb by podle agentury Reuters mohl zmírnit obavy ze stoupajících výdajů na výstavbu datových center. Kapitálové výdaje společnosti Microsoft ve čtvrtletí meziročně vzrostly o více než 70 procent na 41 miliard dolarů, píše Reuters.