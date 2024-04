Firma měla na konci prosince k dispozici hotovost 110,9 miliardy dolarů. Případná nabídka by se musela vypořádat se zvýšenou regulační kontrolou odvětví. Zástupci Alphabetu se v minulých dnech sešli s investičními bankéři Morgan Stanley ohledně potenciální nabídky, uvedly zdroje.

Diskutovali například o tom, kolik by Alphabet měl nabídnout a zda by antimonopolní úřady takové spojení povolily. Firma zatím nabídku nepředložila a podle zdrojů není jasné, zda tak učiní. Zúčastněné strany na žádost o komentář zatím nereagovaly.

Společnost HubSpot, která vstoupila na burzu v roce 2014, poskytuje marketingový software firmám, které mají obvykle až 2000 zaměstnanců. Loni dosáhla tržeb 2,2 miliardy dolarů a vykázala čistou ztrátu 176,3 milionu dolarů. Navzdory této ztrátě jsou investoři nadšeni vyhlídkami na její růst. Akcie HubSpotu za uplynulých 12 měsíců zvýšily svou hodnotu o více než šedesát procent.

Případná akvizice by rozšířila nabídku společnosti Google na rychle rostoucím trhu softwaru pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a umožnila by jí získat širší základnu podnikových klientů, kteří utrácejí za marketing a reklamu. Co se týče regulace, Alphabet by mohl argumentovat tím, že akvizice by posílila konkurenci v odvětví a zpochybnila by dominantní společnost Salesforce.

Akcie HubSpotu si ve čtvrtek kolem 20:30 středoevropského času připisovaly téměř šest procent na 664 dolarů za kus. Cenné papíry Alphabetu ve stejnou dobu naopak odepisovaly 1,61 procenta na 153,86 dolaru za kus.