Netflixu přibylo díky koronaviru 16 milionů předplatitelů | E15.cz

Americkému provozovateli streamovacích služeb Netflix přibylo v prvním čtvrtletí díky koronavirovým omezením 16 milionů předplatitelů - dvakrát více, než odhadoval, a nejvíce za 13 let jeho historie. Firma nicméně v úterý po skončení burzovního obchodování varovala, že druhá polovina roku bude pravděpodobně slabší, protože přestanou platit nařízení o tom, že lidé mají trávit maximum času doma. Akcie Netflixu na zveřejnění čtvrtletních hospodářských výsledků zareagovaly růstem.

Největší provozovatel streamovacích služeb na světě odhadoval, že se počet předplatitelů zvýší jen o sedm milionů. Na celém světě teď za jeho služby platí téměř 183 milionů lidí. Nejvíce zákazníků Netflixu přibylo v Evropě - bylo jich 4,4 milionu.

Tržby se v prvních třech měsících roku meziročně zvýšily o 28 procent na 5,8 miliardy dolarů (147 miliard korun). Více než zdvojnásobit se Netflixu za uplynulé období podařilo i zisk, který stoupl na 709 milionů dolarů. Příjmy mimo Spojené státy nicméně pro společnost ztrácejí oproti času před koronavirovou krizí na hodnotě kvůli prudkému pádu některých zahraničních měn.

Firma je přesto jednou z mála, kterou globální opatření přijímaná kvůli omezení šíření koronaviru nejen nepoškodila, ale dokonce jí i prospěla. To se odráží i na jejích akciích - zatímco širší index S&P 500 ztratil od svého vrcholu z 19. února už 19 procent, akcie Netflixu ve stejném období přidaly 11 procent. Měřeno burzovní hodnotou by Netflix dokonce mohl překonat svého velkého rivala Walta Disneyho, všimla si agentura DPA.

Netflix předpokládá, že ve druhém čtvrtletí mu přibude dalších 7,5 milionu předplatitelů. Firma nicméně připustila, že budoucí vývoj víceméně hádá, protože není jasné, jak rychle budou vlády rušit karanténní nařízení. Analytici oslovení společností FactSet odhadují, že se počet platících zákazníků zvýší o 3,8 milionu.

Otázkou také je, jak to do budoucna bude s novou filmovou a seriálovou produkcí. Opatření proti globální pandemii ztěžují možnosti nahrávání nových titulů. V komentáři k výsledkům firma ujišťuje, že nového obsahu bude dost. V postprodukci už je například čtvrtí série populární ságy The Crown, pandemie ale naopak přerušila v průběhu natáčení další tvorbu seriálu hitu Stranger Things.