Autokino. Po USA, Jižní Koreji nebo Německu fenoménem i v Česku? | E15.cz

Drive-in kino, retro, na které bychom možná zavzpomínali při pohledu na prachem zapadanou VHS kazetu s podprůměrným americkým snímkem ze 70. let, v době koronavirové krize ožívá. Může za to dlouhá karanténa a opatření, která v boji proti neviditelnému nepříteli uzavřela napříč kontinenty kina i další kulturní zařízení. Sociální izolace nutí nejen filmové fajnšmekry vyrazit na promítání do společnosti koňské síly, i když zážitek oproti atmosféře v klasickém kině může být poloviční. Nebo ne?

První akce kina na kolech se odehrála před týdnem v Praze na parkovišti Retail Parku Štěrboholy. Na promítání kultovního snímku Samotáři se tam sjelo na 45 aut. Akci uspořádali lidé kolem projektu Artinii, které tento víkend následoval klatovský pořadatel Roman Schavel. Ten v areálu firmy Auto Nejdl uspořádal veřejné promítání filmů Přes prsty a Vlastníci, napsal Klatovský deník.

Artinii na svém webu zároveň vybízí, aby se u něj zájemci o organizace podobných promítání hlásili s tím, že organizace pomůže s distribucí filmu, technikou i jinak. Česko tím následuje trend, který v posledních pár týdnech znovu ožil ve světě.

Přijedete vozem na dané místo, zaparkujete, naladíte autorádio na pořadateli danou frekvenci pro poslech zvukové stopy a obraz máte skrze okno svého automobilu přímo před vámi.

Němci se chtějí bavit

Zvýšený zájem o vstupenky do drive-in kin hlásí jejich provozovatelé v Německu. „Návštěvníků je určitě o nejméně 50 procent více,“ řekl agentuře ČTK Heiko Desch ze společnosti DriveIn Autokinos, která v Německu provozuje síť pěti autokin. Běžně na film podle Desche dorazilo asi 200 lidí, nyní je to kolem 500, což je zároveň také maximální limit počtu návštěvníků, ačkoli je kapacita autokina násobně vyšší. I tady totiž platí přísnější hygienická a bezpečnostní opatření. Mimo jiné v autě nesmí být více než dva dospělí, kteří z vozu nesmí vystupovat.

Deschova síť na zvýšenou poptávku zareagovala navýšením počtu promítaných snímků. I v pracovní dny pouští dva filmy namísto jednoho, jak bylo dosud běžné. Na druhou si diváci musí vystačit se staršími snímky, protože premiéry nových jsou odložené.

Další celoročně provozované autokino v Essenu vyprodalo každé promítání od doby, kdy byla v zemi vyhlášena karanténa. „Nezáleží na tom, co hrajeme, lidé si prostě chtějí vyrazit ven a dívat se na film,“ řekl pro The Hollywood Reporter (THR) manažer autokina Frank Peciak. „Promítání máme vyprodána týdny předem,“ dodal.

Vyjma celoročně provozovaných drive-in kin vznikají v Německu také ta dočasná. Improvizovaně se tak zrodilo například autokino v Düsseldorfu na parkovišti veletržního areálu, nebo ve městě Marl, píše server THR. I jejich pořadatelé hlásí vyprodaná promítání.

Zájem v USA je zatím spíš vlažný

Stejně jako v Německu se otevírají pop-up autokina také v Jižní Koreji. Rodí se v parcích i na parkovištích po celé zemi a těší se dokonce podpory místních vlád. Například okres Nowon ve východním Soulu zřídil obří plátno v místním parku, na kterém zdarma promítá starší snímky.

Spojené státy, které bychom mohly označit za kolébku drive-in kin, obří vlně zájmu návštěvníků nečelí. V provozu je asi pětadvacítka autokin z 320, která jsou tam v provozu běžně. Ostatní zůstávají kvůli koronavirové pandemii zavřená nebo čekají na posouzení situace místními hygienickými stanicemi. Prodej vstupenek těch, co promítají, není nijak velkolepý. Hlavním problémem jsou podle jejich provozovatelů odložené premiéry, a tudíž nedostatek nového hollywoodského „materiálu“.

Jestli si zájem návštěvníků udrží autokina i po skončení aktuální koronakrize, nebo půjde jen o příjemné retrookénko, ukáže až čas.