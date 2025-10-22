Předplatné

OpenAI spustilo vlastní prohlížeč s ChatGPT. Atlas umí sám napsat příspěvek do diskuze

Prohlížeč Atlas od OpenAI

Prohlížeč Atlas od OpenAI Zdroj: OpenAI

Marek Lutonský
OpenAI během živého přenosu odhalilo ChatGPT Atlas, nový webový prohlížeč úzce spojený s AI chatbotem ChatGPT. Ten je v Atlasu integrovaný přímo do prostředí pro procházení webu. Prohlížeč je už k dispozici pro MacOS, dá se stáhnout na chatgpt.com/atlas. Verze pro Windows, iOS a Android budou následovat. Atlas mohou používat lidé s placenými i bezplatnými účty ChatGPT.

Agent, který ovládá prohlížeč

Atlas integruje ChatGPT přímo do rozhraní prohlížeče. Umožní to komunikovat s chatbotem bez nutnosti přepínat mezi různými kartami a kopírovat obsah. „Karty jsou skvělé, ale od té doby jsme v prohlížečích neviděli mnoho inovací,“ řekl při představení CEO OpenAI Sam Altman. „Co kdybyste mohli se svým prohlížečem chatovat? Nahradit roky nepořádku a složitosti jednoduchým rozhraním…“

Mezi klíčové funkce patří tlačítko Zeptat se služby ChatGPT na každé stránce. Otevře panel, kde se můžete ptát na věci ke kontextu zobrazené stránky. Prohlížeč má k dispozici také paměť prohlížeče pro vyhledávání v historii a také Agent Mode. V tomto režimu může ChatGPT vykonávat akce přímo na webových stránkách za uživatele. Zkusili jsme to a přidal nám sám příspěvek do diskuze na Živě.

OpenAI ale upozorňuje, že jde o první verzi produktu a společnost bude pozorně naslouchat zpětné vazbě, která nasměruje další vývoj. Uživatelé mají plnou kontrolu nad soukromím a mohou rozhodovat, které stránky ChatGPT vidí.

Komentované obrázky

Úvodní stránka Atlasu. Do pole můžete zadat název webu, nebo se zeptat AI chatbota.

Zdroj: OpenAI

Nastavení prohlížeče.

Zdroj: OpenAI

Prostřednictvím panelu na pravé straně se můžete ptát ChatuGPT na věci související s otevřenou stránkou. To už ale známe dlouho třeba z prohlížeče Edge, který stejně pracuje s Copilotem. Všimněte si, že nikde není viditelný adresní řádek. Objeví se ale, když kliknete v hlavičce do textu s doménou webu.

Zdroj: OpenAI

Zajímavý je režim agenta, který může přímo pracovat s otevřenou stránkou. Třeba takhle: poručil jsem si, aby za mě napsal chytrý příspěvek do diskuze. Atlas pochopil, jak se do diskuze dostat, jak otevřít formulář pro nový příspěvek, napsal ho a zeptal se, jestli ho může odeslat.

Zdroj: OpenAI

Během práce agenta je nad stránkou animovaná vrstva a také lišta, přes kterou můžete převzít kontrolu nebo agenta ukončit.

Zdroj: OpenAI

V levém rozevíratelném panelu prohlížeče je klasický sloupec jako v ChatuGPT: s vyhledáváním, modely GPT, projekty, posledními chaty... Všechno, co s Atlasem děláte, se také zaznamenává do historie. Tady zachoval všechno, o čem jsem se s ním nad článkem o nabíječkách bavil.

Zdroj: OpenAI

Atlas při nastavování nabízel, že když si ho nastavím jako standardní, na sedm dnů mi zvýší kapacitu v ChatuGPT. To může leckoho přesvědčit – a za týden si třeba zvykne. Protože jde o prohlížeč na standardním jádru Chromium, stránky vykresluje stejně jako řada jiných a přechod by nebyl obtížný. A propojení s ChatemGPT je velmi praktické… OpenAI má určitě šanci ukousnout si v oblasti internetových prohlížečů svůj podíl.

 

