OpenAI spustilo vlastní prohlížeč s ChatGPT. Atlas umí sám napsat příspěvek do diskuze
OpenAI během živého přenosu odhalilo ChatGPT Atlas, nový webový prohlížeč úzce spojený s AI chatbotem ChatGPT. Ten je v Atlasu integrovaný přímo do prostředí pro procházení webu. Prohlížeč je už k dispozici pro MacOS, dá se stáhnout na chatgpt.com/atlas. Verze pro Windows, iOS a Android budou následovat. Atlas mohou používat lidé s placenými i bezplatnými účty ChatGPT.
Agent, který ovládá prohlížeč
Atlas integruje ChatGPT přímo do rozhraní prohlížeče. Umožní to komunikovat s chatbotem bez nutnosti přepínat mezi různými kartami a kopírovat obsah. „Karty jsou skvělé, ale od té doby jsme v prohlížečích neviděli mnoho inovací,“ řekl při představení CEO OpenAI Sam Altman. „Co kdybyste mohli se svým prohlížečem chatovat? Nahradit roky nepořádku a složitosti jednoduchým rozhraním…“
Mezi klíčové funkce patří tlačítko Zeptat se služby ChatGPT na každé stránce. Otevře panel, kde se můžete ptát na věci ke kontextu zobrazené stránky. Prohlížeč má k dispozici také paměť prohlížeče pro vyhledávání v historii a také Agent Mode. V tomto režimu může ChatGPT vykonávat akce přímo na webových stránkách za uživatele. Zkusili jsme to a přidal nám sám příspěvek do diskuze na Živě.
OpenAI ale upozorňuje, že jde o první verzi produktu a společnost bude pozorně naslouchat zpětné vazbě, která nasměruje další vývoj. Uživatelé mají plnou kontrolu nad soukromím a mohou rozhodovat, které stránky ChatGPT vidí.
Komentované obrázky
Úvodní stránka Atlasu. Do pole můžete zadat název webu, nebo se zeptat AI chatbota.
Nastavení prohlížeče.
Prostřednictvím panelu na pravé straně se můžete ptát ChatuGPT na věci související s otevřenou stránkou. To už ale známe dlouho třeba z prohlížeče Edge, který stejně pracuje s Copilotem. Všimněte si, že nikde není viditelný adresní řádek. Objeví se ale, když kliknete v hlavičce do textu s doménou webu.
Zajímavý je režim agenta, který může přímo pracovat s otevřenou stránkou. Třeba takhle: poručil jsem si, aby za mě napsal chytrý příspěvek do diskuze. Atlas pochopil, jak se do diskuze dostat, jak otevřít formulář pro nový příspěvek, napsal ho a zeptal se, jestli ho může odeslat.
Během práce agenta je nad stránkou animovaná vrstva a také lišta, přes kterou můžete převzít kontrolu nebo agenta ukončit.
V levém rozevíratelném panelu prohlížeče je klasický sloupec jako v ChatuGPT: s vyhledáváním, modely GPT, projekty, posledními chaty... Všechno, co s Atlasem děláte, se také zaznamenává do historie. Tady zachoval všechno, o čem jsem se s ním nad článkem o nabíječkách bavil.
Atlas při nastavování nabízel, že když si ho nastavím jako standardní, na sedm dnů mi zvýší kapacitu v ChatuGPT. To může leckoho přesvědčit – a za týden si třeba zvykne. Protože jde o prohlížeč na standardním jádru Chromium, stránky vykresluje stejně jako řada jiných a přechod by nebyl obtížný. A propojení s ChatemGPT je velmi praktické… OpenAI má určitě šanci ukousnout si v oblasti internetových prohlížečů svůj podíl.