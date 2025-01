Po sedmi letech spustil iPhone, který je uzamknutý na 47 let. Na první pohled šílený případ má snadné řešení

Možná už i vám se někdy stalo, že vás iPhone upozorňoval na to, že v zamknutém stavu ještě chvíli pobude. Zejména proto, že v nedávné době došlo k několika pokusům o jeho neúspěšné odemknutí. Aktuální případ z Redditu však patří mezi rekordmany. iPhone 5 na svém displeji uvádí, že je uzamknutý, a že uživatel má další pokus o jeho odemknutí po uplynutí 47 let, šesti měsíců, jednoho týdne, jednoho dne, 22 hodin, 52 minut a 59 sekund.

Jedná se o telefon, který nebyl používán od roku 2017, takže po opětovném nabití a zapnutí po delší době může uživatele tato zpráva na displeji pořádně vyděsit. Řešení tohoto problému je však nakonec relativně snadné, protože je nutné si uvědomit, co se s iPhonem vlastně stalo.

Na odemknutí tohoto iPhonu rozhodně nebudete čekat až do roku 2071. Na první pohled šílený případ má velmi snadné řešení|Reddit

Když se totiž iPhone kompletně vybije, resp. napětí baterie extrémně poklesne (a teď nemyslíme situaci, kdy hlásí nízkou baterii, nebo když se sám vypne), vnitřní hodiny iPhonu se resetují na nulový unixový čas, což je konkrétně 1. ledna 1970. Mezitím si však telefon do paměti uložil čas posledního neúspěšného odemknutí, a k němu přidá krátký časový interval.

iPhone zamknutý na 47 let

Jenže, protože je aktuální čas oproti původnímu daleko v minulosti, vzroste interval na další pokus o odemknutí na neskutečnou úroveň. Z uváděného času 47 let můžeme odečíst, že tento konkrétní iPhone byl naposledy v provozu v roce 2017, konkrétně ve druhém červnovém týdnu. A jak obejít tuto ochranu proti odemknutí? Pokud skutečně nechcete čekat až do roku 2071, je nejjednodušším řešením vložení SIM karty. Po zadání PIN kódu ke kartě si telefon sám zjistí aktuální čas. A nebo můžete iPhone dostat do blízkosti Wi-Fi sítě, ke které byl dříve připojený. Za předpokladu, že tato síť stále existuje, a má stejné heslo.

Pokud by při vytažení starého iPhonu z šuplíku i na vás vyskočila podobná zpráva, rozhodně se toho neděste, a vložte do něj SIM kartu. Pokud si pamatujete původní heslo, snadno iPhone odemknete, a podíváte se třeba na fotky, na které jste už dávno zapomněli.