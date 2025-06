Továrna na pneumatiky značky Mitas v pražských Záběhlicích by v roce 2033 oslavila sto let od založení. Areál desítky let známé gumárny už ale tou dobou dávno nebude nabízet kulisy pro oslavu průmyslové dlouhověkosti. Výroba tam končí.

K poslední červnovému dni skončila výroba v tradiční továrně, která nyní spadá pod japonský koncern The Yokohama Rubber Company. Aktuální stav známého pražského závodu zachycuje fotoreportáž e15.

„Po skončení výroby dojde částečně k přesunu strojního zařízení do našich dalších továren, zbytek bude odprodán nebo zlikvidován formou šrotace. Potom proběhne čištění prostor včetně skladů, což ale neznamená jejich demolici. Výhledově se počítá s prodejem areálu,“ popsal nedávno pro e15 budoucnost více než čtyřhektarového brownfieldu s tramvajovým i železničním dopravním spojením Radek Cmunt, viceprezident Yokohamy pro oblast lidských zdrojů.

Firma má kromě Prahy dalších dvanáct provozů i v ostatních částech světa včetně Brazílie, Číny nebo Srí Lanky. Výroba v Praze pod hlavičkou Yokohama TWS Czech Republic je ale podle lednového oznámení společnosti dlouhodobě neefektivní a spoléhá se na zastaralé postupy. „U pražské výrobní kapacity se předpokládá přesun do zahraničí, převážně pak do Asie,“ citoval již dříve server Novinky.cz svůj zdroj.

Propouštění v českém průmyslu Už koncem roku loňského roku oznámila řada větších podniků útlum výroby. Níže následuje jejich výběr: Adient. Výrobce autosedadel v rámci globální restrukturalizace ukončuje závody v České Lípě a Stráži pod Ralskem. V letech 2025 a 2026 ztratí práci celkem 1100 lidí.

Laufen CZ. Výrobce sanitární keramiky uzavřel loni výrazně utlumil chod továrny ve Znojmě a propustil 250 lidí.

Liberty Ostrava. Zkrachovalá ostravská huť měla ještě v roce 2023 6000 zaměstnanců. Loni už jen polovinu. V huti nyní pracuje okolo 2300 lidí a insolvenční správce Šimon Peták celý podnik prodává ve výběrovém řízení.

Otis. Americký výrobce výtahů a eskalátorů má do konce roku 2025 uzavřít břeclavskou továrnu a propustit celkem 200 z 250 zaměstnanců.

Zetor. Brněnský výrobce traktorů loni propustil na 200 zaměstnanců, podle výroční zprávy ve firmě loni pracovalo 317 lidí. Zetor končí s vlastní výrobou motorů a převodovek.

V Praze přichází o práci kolem tři stovek zaměstnanců. V Česku má někdejší Mitas, který až do začátku druhé světové války a pozdějšího znárodnění vyráběl pod značkou francouzského Michelinu, ještě závody ve Zlíně a Otrokovicích. Výrobu ve Zlíně ale podnik už výrazně omezil v předchozích letech.

„Ty informace ve mě probouzejí nostalgické pocity, rád jsem v pražském Mitasu po studiích na vysoké škole pracoval, bylo to mé první zaměstnání. V té době tam pracovalo kolem 1300 lidí,“ vzpomínal pro e15 bývalý ministr financí Miroslav Kalousek na působení v někdejší „mitasce“, jejíž výrobu v mnoha rodinách proslavily také obří hopíky s potenciálně mimořádně ničivým dopadem na zařízení bytu.

Kalousek: Život jde dál

Ty však byly jen vedlejším produktem činnosti tehdejších inženýrů. Pražský závod se až do nynějška specializoval na výrobu a prodej křížových pneumatik pro terénní vozidla, včetně pneumatik pro zemědělské stroje. „Osud Mitasu odráží pokračující restrukturalizaci české ekonomiky. To je život a ten jde dál. Důvody změn jsou jasné. Energeticky náročná výroba se prostě nevyplatí, tím spíše, když je na potřebné příměsi pro výrobu pryže embargo kvůli jejich ruskému původu,“ dodává bývalý politik.

S realitou úpadku gumárenské výroby v Záběhlicích a industriální produkce v Evropě obecně se ale hůře smiřují ti, kterých se bezprostředně týká. Tedy pracovníků Yokohama TWS Czech Republic a s pražskou pobočkou spolupracujících firem.

„Tahle fabrika měla na mále už před čtyřiceti lety, kdy tady vyhořela přípravna směsi, tedy klíčová část výroby. Komunisti do ní ale tehdy nalili spoustu peněz, čímž ji zachránili. Současné směřování podniku mě nepřekvapuje. Situace odráží to, co se s ním dělo v porevoluční éře, kdy se tady střídali zahraniční majitelé,“ postěžoval si jeden z dlouholetých pracovníků bezpečnostní služby, která má na starosti ostrahu areálu.

Po roce 1989 se majitelem Mitasu stala společnost Barum Holding, z níž se postupně vyvinula skupina ČGS Holding. V roce 2016 byl Mitas součástí transakce, při níž ČGS Holding koupila švédská skupina Trelleborg. Následně tuto divizi na výrobu pneumatik Švédové prodali japonské firmě The Yokohama Rubber Company.

„Znám lidi, kterým je šedesát a pracovali tady od vyučení. To mají být až do důchodu na úřadu práce?“ dodal muž z ostrahy, který si nepřál být jmenován. Podle jeho názoru by měl stát hrát v podobných případech většího propouštění aktivnější roli.

Části Prahy se uleví

„Společnost Yokohama TWS bude v rámci příprav na uzavření závodu jednat se svými partnerskými společnostmi, dodavateli a dalšími příslušnými stranami. Společnost rovněž poskytne nezbytnou podporu 270 zaměstnancům, kterých se uzavření závodu týká,“ ubezpečovala ale už v lednu mateřská společnost v tiskové zprávě.

Existuje však i skupina lidí, kterým se po ukončení činnosti továrny pod lanovým mostem Jižní spojky uleví. „Hlavně v zimě býval venku z gumárny cítit takový nasládlý zápach, ještě třeba před pěti lety to bylo poměrně intenzivní. S utlumováním tamní výroby se to ale postupně zlepšuje,“ říká dlouholetý obyvatel nedalekého pražského trojmezí, tedy rozhraní Záběhlic, Chodova a Hostivaře Tomáš Souček. Podobné problémy s vedlejšími produkty průmyslové výroby nicméně budou i v Česku trápit stále méně lidí. Utlumování produkce a propouštění zaměstnanců oznámila už loni řada velkých tuzemských zaměstnanců.