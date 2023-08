Fujitsu končí s prodejem počítačů v Česku | e15.cz

Trh s počítači je už nějakou dobu v útlumu. Podle analytické firmy Gartner ve druhém čtvrtletí letošního roku spadl o téměř sedmnáct procent. Výrobci jako Lenovo, Dell, Asus nebo Acer meziročně přišli o zhruba dvacet procent. Důvodem je zejména nasycení trhu. Uživatelé a firmy nakupovali počítače ve velkém během covidu, aby bylo možné pracovat z domova a podobně. Po návratu do normálu se citelně snížila poptávka.

Fujitsu se z poklesu nedokázalo zotavit a v Česku a na Slovensku končí. Japonský obr by stejný krok měl uskutečnit také na dalších trzích v Evropě, Africe a na Blízkém východě.

Japonci ještě několik měsíců umožní objednávky nových strojů. S byznysem firma přestane na jaře příštího roku, kdy jí skončí aktuální finanční rok.

České zastoupení Fujitsu situaci nekomentovalo. Podle zdrojů e15 nicméně společnost neměla takovou finanční sílu a tržní podíl, aby dokázala dlouhodobě hrát hru o udržení podílu v byznysu s aktuálně velice nízkými maržemi. Velcí konkurenti Fujitsu mají velké odběry procesorů, displejů a dalších komponent, díky čemuž dosáhnou na lepší množstevní slevy.

„Nastala velká komoditizace celého trhu. Zejména HP jde v Česku s cenami až na krev, protože musí plnit prodejní cíle. Může si to dovolit z pozice jednoho ze dvou největších dodavatelů. Fujitsu nemá takové úspory z rozsahu. Byly plány, že si Fujitsu pozici zlepší díky společnému nákupu komponent s Lenovem, to ale efekt nemělo,“ popsal e15 zdroj, který nechce být jmenován.

„Nemáme dost peněz a tržní podíl na to, abychom konkurovali,“ potvrdil zdroj z Fujitsu, jenž také nechce být jmenován. Podle analytické společnosti GfK, která měří tuzemský trh s elektronikou, byl podíl Fujitsu maximálně v řádu nižších jednotek procent. Japonci se už nějakou dobu nesoustředili na koncové uživatele, ale zejména na firemní zákazníky.

Fujitsu dlouhodobě mělo vyšší ceny i vlivem výroby na dražších trzích. Firma například do roku 2020 produkovala počítače v německém Augsburgu. Argumentovala kvalitou a značkou „Made in Germany“, nákladově to ale nevycházelo, zejména vzhledem k vysoké ceně práce v porovnání s Čínou a s dalšími asijskými zeměmi. Evropská továrna skončila v okamžiku, kdy jí německá vláda přestala poskytovat subvence.

S tím se završila i jedna éra japonsko-německého partnerství. Fujitsu v minulosti vyrábělo počítače společně se Siemensem, na trhu se prodávaly pod joint-venture značkou Fujitsu-Siemens.

Fujitsu se nyní bude soustředit na byznys kolem technologií pro datová centra, jako jsou servery a další. Tam má podnik výrazně silnější postavení a zároveň v něm jsou mnohem vyšší marže.

Japonský podnik tedy na českém trhu nekončí zcela. Doznal ale reorganizace. Přede dvěma roky zaniklo tuzemské „eseróčko“ Fujitsu Technology Solutions a zaměstnanci přešli pod německou entitu. Prodej se přesunul na zdejší partnery. Česká pobočka Fujitsu měla před touto změnou roční tržby převyšující 750 milionů korun.

„Odchod Fujitsu z evropského trhu s počítači je určitě velkým zásahem. Evropa tvořila největší trh mimo oblast Asie a Pacifiku, konkrétně asi 25 procent celkových dodávek,“ vzkázala analytická společnost Canalys.