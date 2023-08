Český výrobce 3D per a digitronových hodin je v insolvenci | e15.cz

Hardware is hard aneb hardware je těžký. Jde o tezi mnohých startupových investorů, kteří kvůli složitosti, dlouhé návratnosti a vysokému počtu neúspěchů neradi investují do projektů vyvíjejících cokoli fyzického a elektronického. O její pravdivosti se nyní přesvědčila dříve ambiciózní česká společnost 3Dsimo, která byla poslána do insolvence.