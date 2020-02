Drony už přepravují balíky v Austrálii či Finsku, Německo testuje | E15.cz

Cílem letu dlouhého 25 kilometrů, který se odehrál před pár dny v Německu, bylo demonstrovat výhody oproti konvenčnímu způsobu rozvozu po zemi. Předmětem transportu byly vzorky pigmentů z laboratoře společnosti Merck v Gernsheimu do jejího sídla v Darmstadtu.

Let je zajímavý i tím, že se uskutečnil nad hustou městskou oblastí, železnicí či silnicemi, a to bez neustálého dohledu operátora, což bylo povětšinou doposud podmínkou. Startup Wingcopter bude v testovacích letech pokračovat s vidinou brzkého rozšíření do praxe.

Šéf Wingcopteru Tom Plümmer vidí v doručování budoucnost, zmiňuje například právě transport zdravotnických zásilek do odlehlých oblastí.

Německý projekt není prvním, kdo podobný zkušební let podnikl. Švýcarská pošta zkusila k přepravě použít autonomní kvadrokoptéry americké společnosti Matternet. Projekt byl pozastaven kvůli dvěma incidentům. Tím prvním bylo selhání GPS a nouzové přistání dronu do Curyšského jezera. Tím druhým pád stroje poblíž skupiny hrajících si dětí. Nikdo ani v jednom případě nebyl zraněn. Matternet spolupracuje se Swiss Post od roku 2017, dva roky nato pak navázal partnerství s UPS. Právě UPS plánuje v průběhu letošního února začít roznášet lékařské zásilky po kampusu University of California v San Diegu. Společnost Matternet také testovala své drony v lokalitách jako Haiti, Bhútán, Dominikánská republika či Papua-Nová Guinea, a to především k distribuci léčiv.

V závodu o vzdušný trh znatelně pokročil i Alphabet, mateřská společnost Googlu. Její dceřiná firma Wing uskutečnila už přes 80 tisíc letů. Od minulého roku funguje v australské Canbeře a Loganu, finských Helsinkách a v americkém Christiansburgu. Wing rovněž obdržel rozšířenou certifikaci od amerického úřadu pro letectví FAA, která umožňuje komerční nasazení v praxi. Budoucnost je v tomto případě na dosah.

Minulý týden startup Terra Drone Europe oznámil, že uzavřel partnerství s Unileverem, tedy mateřskou společností známého výrobce zmrzliny Ben & Jerry’s. Společně mají v úmyslu zjistit, nakolik je výše popsaný koncept životaschopný právě pro přepravu tak citlivého zboží jakým je zmrzlina.

A pozadu nechce být ani Amazon. Jeho plánovaná služba se jmenuje Prime Air. Drony doletí zhruba 24 kilometrů a unesou zásilky s maximální hmotností 2,3 kilogramu v čase do půl hodiny od objednání. Od prvního představení konceptu Jeffem Bezosem ale uplynulo již více než šest let, přesto zatím služba není plně funkční.

Aktivní ve snaze robotické přepravy je také kalifornská firma Starship Technologies. Rozvíjí obdobnou technologii jako přepravci s drony, jde ale o robotická vozítka pro přepravu na zemi.

Největší bariérou dalšího rozvoje tohoto způsobu přepravy jsou legislativa a komplikovanou negativní externalitou hluk, který stroje produkují. Například tuzemská legislativa přepravu zásilek drony podle zakladatelky společnosti Zásilkovna Simony Kijonkové v rozhovoru pro web Startupjobs prakticky zakazuje.

Před čtyřmi lety český internetový obchod Mall vyzkoušel dodávku dronem. Od té doby ani Mall ani jeho konkurenti v této věci nepokročili.