Vývoj dronu probíhá v Česku, kde má také proběhnout jeho první nasazení. Má ale potenciál využití v rámci celé telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. T-Mobile CZ jako první operátor v Evropě představil toto řešení v praxi spolu s úspěšnými výsledky jeho testu. Technologii plánuje nasadit v ostrém provozu za dva týdny v rámci lyžařského závodu Jizerská 50.

Na přenosné vysílače se T-Mobile zaměřil už loni, kdy uvedl přenosnou mobilní mikrostanici. Nyní odhalený dron představuje tu nejmobilnější verzi této technologie. Operátor tvrdí, že prostřednictvím bezpilotního letounu s mobilní stanicí dokáže za vhodných povětrnostních podmínek dostat mobilní signál kamkoli, kde je to zapotřebí – a to jako vůbec první operátor v Evropě.

„Tato technologie má velký potenciál nejen v mimořádných krizových situacích, jako jsou požáry, zemětřesení nebo povodně. Jde o všechny situace, kdy pozemní vysílače dočasně či zcela vypoví službu, nebo je nutné pokrýt oblast, kde signál běžně není k dispozici,“ říká technický ředitel T-Mobilu Vladan Peković. Operátor předpokládá využití i při masových sportovních akcích, jako je právě výše zmíněná Jizerská 50.

„S rostoucí oblibou masových sportovních či kulturních akcí v přírodě roste i potřeba dočasně posílit signál v době konání těchto akcí. Jde třeba o území se zvláštní právní ochranou, kde není možné postavit trvale pozemní vysílač nebo kvůli nepřístupnému terénu typicky v horských a hustě zalesněných oblastech či CHKO vyřešit situaci ani dočasně postavenou mobilní stanicí,“ předjímá dále Peković.

Bezpilotní dron Primoco One 150 je navržený a vyráběný v Česku. Vestavěný mobilní vysílač může být připojen do dedikovaného lokálního jádra sítě a vytvořit například i samostatnou síť třeba pro záchranné složky. Přímo do jádra živé sítě ale může být připojen i přes satelit. Dron obsluhuje specialista z řídicího centra, z důvodu pohybu v terénu nejčastěji z vozidla. Bezpilotní letouny Primoco One 150 nesou vybavení dodané T-Mobilem o hmotnosti osm kilogramů, unesou ale až 30 kg a pohybují se ve výšce mezi jedním a dvěma kilometry.

Dron používaný T-Mobilem ve spolupráci s Primoco UAV má dobu letu až 15 hodin, letovou výšku do 3 300 metrů a při cestovní rychlostí 120 km/h je jeho dolet až 1 800 km – v řádu hodin tak dokáže pokrýt jakoukoliv oblast v EU. Pro přenos signálu se využívá kanál o šířce 10 MHz, přenosová rychlost dosahuje až 90 Mbps.

Dosah signálu závisí na výšce letu a použitých frekvencích. Běžně jde o pokrytí plochy zhruba devíti kilometrů čtverečních, přičemž limit se blíží dvaceti kilometrům čtverečním Jeden dron v rámci distribuce mobilního signálu dokáže obsloužit až tisíc aktivních uživatelů. Z pohledu uživatele se přitom kromě pokrytí nic nemění, stačí mít mobilní telefon podporující 4G nebo 5G a aktivní SIM kartu.

Certifikace NATO

Primoco One 150 je první certifikovaný bezpilotní letoun ve své velikostní kategorii v civilní oblasti. To znamená, že je prakticky roven běžnému dopravnímu letadlu – může létat nad zastavěnou oblastí a nemusí při tom mít povolení Úřadu civilního letectví. „To zvyšuje flexibilitu a efektivitu jeho nasazení,“ dodává Semetkovský s tím, že dron je také ve finální fázi procesu vojenské certifikace dle normy NATO.

Primoco vyrobilo už přes 200 letounů, které létají na čtyřech kontinentech. „Letos zahájíme stavbu nového výrobního závodu s kapacitou 250 dronů ročně, abychom dokázali uspokojit rostoucí požadavky nadnárodních partnerů jako Airbus Defence. Partnerství s T-Mobilem a skupinou Deutsche Telekom vnímáme jako skvělou příležitost jak potenciál, který drony nabízí, poskytnout k užitku většinové populace, ať už půjde o krizové situace nebo velké komerční akce,“slibuje si Semetkovský.

To potvrzuje i manažer výzkumu a vývoje v Deutsche Telekom Jaroslav Holiš: „Potenciál této technologie je tak velký, že vnímáme jako povinnost se o ni podělit se všemi, kdo budou mít zájem. Jsme samozřejmě na začátku, nicméně již v tuto chvíli probíhají jednání s relevantními resorty vlád EU o nabídce technologie pro podporu jejich IZS nebo obranných složek.“