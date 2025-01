Česká pobočka amerického počítačového gigantu Microsoft už v Česku generuje většinu tržeb z předplatného. To znamená, že většinově neprodává tradiční jednorázové softwarové licence, ale podařilo se jí překlopit obchodní model na pravidelné platby za aplikace z cloudu. Do dalšího rozvoje tuzemské pobočky má promluvit prodej služeb kolem umělé inteligence (AI). Microsoft kvůli vysokým nákladům na AI a investicím do OpenAI začal výrazně zdražovat a AI funkce začal uživatelům až „násilně“ tlačit.

Microsoft za předplatné prodává aplikace jako Office 365, Azure, Microsoft 365 a další. „Ve fiskálním roce 2024 představovaly tyto služby více než 75 procent obratu,“ uvedl český Microsoft v účetní závěrce.

Celkové tržby české pobočky ve fiskálním roce uzavřeném v červnu 2024 dělaly 2,8 miliardy korun. To je ovšem pouze zlomek toho, jaká čísla u nás firma generuje, podobně jako třeba Google. Tuzemská entita zprostředkovává obchodní příležitosti k uzavření obchodů a marketingovou a obchodní podporu pro svou centrálu. Přes ni tak proudí většina peněz. Microsoft lokální finanční výsledky nekomentuje.

Investice do AI

Do dalšího hospodaření má promluvit umělá inteligence. Microsoft do ní investuje obrovské prostředky a například patří k největším odběratelům AI čipů od společnosti Nvidia. Microsoft kromě jiného investoval 13 miliard dolarů do organizace OpenAI vyvíjející nástroje typu ChatGPT, které integruje do svých služeb. Nyní se ze strany akcionářů zvyšuje tlak, aby tyto investice byly překlopeny ve stabilní příjmy.

„Očekáváme, že AI technologie budou nejrychleji rostoucím segmentem služeb v následujícím fiskálním roce. Společnost Microsoft již integrovala AI a Copilot do většiny stávajících produktů a služeb, čímž umožnila rychlé přijetí a používání našimi zákazníky,“ naznačil podnik v závěrce.

Zákazníci si připlatí

To ale zároveň znamená, že si uživatelé připlatí – a to včetně těch, kteří AI funkce nechtějí či nepotřebují. Microsoft teď například zvedá ceny předplatného za populární balík aplikací Microsoft 365 (Word, Excel nebo PowerPoint) pro jednotlivce a rodiny. Důvodem je povinná integrace AI funkcí Copilot. Předplatné na osobu na měsíc nyní vyjde na 269 místo 189 korun, ročně je to 2699 místo 1899 korun.

U softwaru pro firmy a profesionály se zdražuje na více frontách, například u nástroje Power BI Pro určeného pro práci s daty je to o 40 procent.

„Z mého pohledu je nastávající situace způsobená i nedostatečně rychlou adopcí AI nástroje Copilot, což je spojeno s vysokými náklady na trénování velkých jazykových modelů. Očekávám, že zdražení oznámené Microsoftem je natolik signifikantní, že jeho dopad pocítí mnoho firem, zejména menších a středních. Zvyšování cen v této míře vyvolá potřebu výraznější optimalizace nákladů na IT služby,“ popsal e15 Václav Svátek, generální ředitel společnost ČMIS, která patří mezi lokální partnery Microsoftu.

Tlak na monetizaci AI služeb se objevuje i v dalších společnostech, které v posledních letech dělaly v této oblasti masivní investice. Google například před pár dny oznámil 20procentní zdražení předplatného za služby Workspace Business a Enterprise, což je alternativa k Wordu a spol. Také do těchto služeb byly povinně přibaleny funkce AI, tentokrát jde o Gemini.

Vydělávat na AI bude pro firmy těžké, náklady na čipy a provoz obřích datacenter jsou masivní. Šéf organizace OpenAI Sam Altman nedávno uvedl, že nově spuštěná služba ChatGPT Pro je i s měsíčním předplatným 200 dolarů (skoro pět tisíc korun) na jednoho uživatele prodělečná.