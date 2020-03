McDonald's a Coca Cola změnily logo. Bojují proti koronaviru | E15.cz

Je běžnou praxí, že McDonald’s mění své logo v reakci na aktuální události nebo světové dění. V době, kdy takřka celý svět bojuje s pandemií nového typu koronaviru COVID-19, tomu není jinak. V Brazílii se společnost rozhodla své ikonické logo rozpůlit. Reaguje tak na všeobecné doporučení držet si odstup od ostatních lidí a zamezit tak šíření koronaviru.

„Na chvíli rozděleni, abychom spolu mohli zůstat navždy,“ napsala firma na svém Instagramu. Zdá se, že v Brazílii, šesté nejlidnatější zemi světa, se stále najdou tací, kteří doporučení a výzkum neberou vážně. Brazilští vědci se dokonce přiklánějí právě k tomu, že „držet si odstup“ je nejúčinnější zbraní proti koronaviru do doby, než bude vytvořena vakcína.

Coca-Cola zareagovala podobně. Na své reklamě oddělila jednotlivá písmena v názvu značky větší mezerou. S nadsázkou lze říci, že dala písmenům prostor volně a bezpečně dýchat. C o c a C o l a umístila své billboardy se vzkazem „Držet si odstup je ten nejlepší způsob, jak si být blíž!“ na Times Square v New Yorku.

Times Square v tuto dobu rozhodně není nejlidnatějším místem planety. Podle webu Adage zvolila společnost toto místo právě proto, že je to jedna z nejikoničtějších reklamních ploch Coca Coly, a právě proto ji firma využívá k vyslání poselství do celého světa.

Adage dále upozorňuje na to, že značky by si měly dávat pozor při podobných změnách loga nebo marketingové strategie. Zákazníky by takový čin mohl být považován za vykořisťování. Z průzkumu, který provedla firma Ace Metrix, ale vyplývá, že by pravidelná podobná reklama mohla v boji s pandemií pomoci. Většina respondentů si také myslí, že velké značky by měly během pandemie pomáhat.