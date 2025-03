Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) zažalovalo Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM) kvůli chystanému ukončení financování v Praze sídlící rozhlasové stanice. RFE/RL o tom informovalo v tiskové zprávě. Rádio je přesvědčené, že nemůže přijít o peníze, které pro něj vyčlenil Kongres, protože by to porušilo federální zákony, a to včetně americké ústavy.