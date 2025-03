EU by měla podpořit Rádio Svobodná Evropa. Jeho rozpočet zvládneme pokrýt, míní Lipavský

Šéf české diplomacie by chtěl podle svých slov ostatním ministrům přiblížit celou situaci a hovořit s nimi o přínosu RFE/RL. „Já myslím, že přínos je velký, podívejme se, do jakých zemí stanice vysílá. Jde o Rusko, Írán, Bělorusko, ale i další. Pojďme se o tom pobavit politicky,“ řekl Lipavský. „Víme rovněž, že celkový rozpočet je pro Evropu jako takovou dosažitelná částka. Pro Česko by to bylo za hranicí našich možností,“ dodal. Podle informací z veřejných zdrojů by se měl roční rozpočet pohybovat kolem 142 milionů dolarů ročně (3,3 miliardy korun).

České ministerstvo vnitra je podle mluvčí Hany Malé se zástupci rádia Svobodná Evropa v kontaktu a v současnosti řeší situaci zaměstnanců, kteří nejsou občany EU a případný konec nebo omezení fungování stanice by je mohl připravit o zaměstnání.

Ukončení financování souvisí s pátečním rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zredukovat na zákonné minimum Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM). Omezení zdůvodnil redukcí federálního úřednického aparátu. Lipavský už v sobotu večer uvedl, že umlčení RFE/RL a Hlasu Ameriky, jehož chod má být omezen, by nebylo ztrátou jen pro lidi žijící v nesvobodě, ale i pro všechny, kdo věří v demokracii.

Stovky milionů zhlédnutí

Vysílání Rádia Svobodná Evropa / Rádio Evropa má podle šéfredaktorky odborného webu Mediaguru Martiny Vojtěchovské i v současném prostředí, ve kterém převažují digitální média, stále svůj smysl. Vedle rozhlasového vysílání, které dosáhne týdně na více než 47 milionů posluchačů, šíří svůj obsah na internetu. „Počty zhlédnutí na YouTube dosahují vysokých stovek milionů a také na webu jde o vysoké stovky milionů zhlédnutých stránek. Navíc v některých zemích, kam vysílá, není dostupnost internetu tak vysoká, jako je třeba v zemích EU, a proto je dobré zdroje šíření informací neoslabovat, ale naopak rozšiřovat,“ řekla Vojtěchovská.

Podle mediálního experta Jana Potůčka by bylo v nejlepším zájmu EU, aby RFE pokračovala. „Tehdy jako i dnes je poslech RFE v nedemokratických zemích zakázaný a potíraný. V zásadě jde o veřejnou službu a podle toho je třeba na RFE nahlížet. Je to investice svobodného světa do šíření demokracie v zemích, které demokratické nejsou a nemají tam přístup k svobodným médiím. Proto by bylo úplné zrušení RFE krátkozraké,“ uvedl.