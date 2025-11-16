Hyundai a Samsung spouští masivní investice, zajímá je umělá inteligence
Automobilová skupina Hyundai Motor Group, konglomerát Samsung a další jihokorejské podniky představily plány rozsáhlých domácích investic. Zveřejnění plánů přichází v době obav, že obchodní dohoda Soulu s Washingtonem, která zahrnuje příslib vysokých jihokorejských investic ve Spojených státech, může vést k oslabení výrobních aktivit v Jižní Koreji, píše agentura Reuters.
Samsung představil pětiletý plán domácích investic v hodnotě 450 bilionů wonů (zhruba 6,5 bilionu korun). Součástí je mimo jiné rozšíření výroby čipů v divizi Samsung Electronics s cílem pokrýt vzestup poptávky související s rozvojem umělé inteligence (AI).
Skupina Hyundai Motor Group oznámila, že v letech 2026 až 2030 v Jižní Koreji investuje přes 125 bilionů wonů (zhruba 1,8 bilionu korun). To představuje nárůst ze zhruba 89 bilionů wonů v letech 2021 až 2025. Skupina zahrnuje automobilku Hyundai a její sesterskou společnost Kia.
S vedoucími představiteli skupiny Hyundai Motor Group a dalších významných podniků se dnes sešel jihokorejský prezident I Če-mjong. "Panují obavy, že domácí investice by mohly klesnout, protože posílí investice směřující do USA," uvedl. Zároveň podniky vyzval, aby zvážily zvýšení domácích investic.
Obchodní dohoda Soulu s Washingtonem zahrnuje snížení cla na dovoz z Jižní Koreje do USA na 15 procent z 25 procent. Soul se za to zavázal, že Jižní Korea v USA investuje 350 miliard dolarů (přes sedm bilionů korun).