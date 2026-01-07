Boom umělé inteligence zvedá celý čipový sektor, těží z toho Samsung, Micron i ASML
- Akcie výrobců paměťových čipů výrazně posilují díky boomu AI.
- Ceny DRAM mají do roku 2026 vzrůst až o 40 procent.
- Analytici čekají prudký růst zisků zainteresovaných firem i nový supercyklus.
Akcie polovodičových firem vstoupily do nového roku výrazným růstem, v jehož čele stojí největší světoví výrobci paměťových čipů. Těm pomáhá pokračující silná poptávka související s umělou inteligencí, upozorňuje web CNBC.
Jihokorejské společnosti SK Hynix a Samsung Electronics, což jsou dva největší výrobci pamětí na světě, si od začátku roku připsaly 11,5, respektive 15,9 procenta hodnoty. Pozadu nezůstal ani americký Micron, který letos zatím posílil „jen“ o devět procent.
Dokonalá cenová bouře
Paměťové čipy jsou klíčovou součástí procesorů používaných k trénování a provozu modelů umělé inteligence, jaké vyvíjejí například Nvidia či AMD. Technologické giganty dál investují miliardy dolarů do nákupu těchto čipů a výstavby datových center pro AI, což vede k nedostatku pamětí na trhu.
Zvláště výrazně zdražila v roce 2025 dynamická operační paměť DRAM využívaná v AI datových centrech. Podle společnosti Counterpoint Research by ceny pamětí měly do druhého čtvrtletí roku 2026 vzrůst o dalších zhruba 40 procent.
„Nedávný růst napříč polovodičovým sektorem je tažen především paměťovou částí trhu, nikoli logickými čipy,“ uvedl pro CNBC šéf technologického výzkumu společnosti Quilter Cheviot Ben Barringer. „Vidíme kombinaci velmi silné poptávky ze strany AI a relativně omezené nabídky, zejména u vysokopropustných pamětí, které jsou pro velké AI modely klíčové,“ dodal.
Velmi výnosný čtvrtý kvartál
To je pozitivní zpráva pro Samsung, SK Hynix i pro Micron, které mohou díky přetrvávající poptávce účtovat za své paměťové čipy vyšší ceny. Investoři se na tyto firmy dívají optimisticky i před zveřejněním výsledků za čtvrté čtvrtletí, od nichž analytici očekávají výrazný nárůst zisků.
Samsung by měl podle odhadů LSEG vykázat meziroční skok provozního zisku o 140 procent. U Micronu se očekává růst zisku na akcii o více než 400 procent ve čtvrtletí končícím v prosinci.
Růst akcií paměťových firem se přelévá i do dalších částí dodavatelského řetězce, protože investoři sázejí na pokračování silné poptávky po AI i v letošním roce. Akcie Intelu letos posílily téměř o sedm procent, zatímco hodnota cenných papírů Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), největšího výrobce čipů na světě, vzrostla skoro o deset procent. Obě firmy mají z pokračujícího boomu umělé inteligence těžit.
ASML těží ze své unikátní pozice
Výrazně roste i nizozemská společnost ASML, která vyvíjí klíčová zařízení pro výrobu nejpokročilejších čipů. Její akcie si jen letos připsaly téměř 14 procent. Investiční banka Bernstein v neděli zvýšila cílovou cenu akcií ASML z 800 na 1300 eur, což naznačuje zhruba 24procentní růstový potenciál oproti úterní závěrečné ceně.
Podle analytiků Bernsteinu bude ASML výrazně těžit z plánovaného rozšiřování výrobních kapacit v letech 2026 a 2027, zejména v oblasti paměťových čipů. Firma by měla profitovat také z blížícího se „supercyklu“ pamětí DRAM.
Analytici očekávají, že výrobci pamětí v čele se Samsungem zvýší své kapacity, což bude přínosem právě pro ASML, jejíž technologie jsou pro výrobu pokročilých pamětí nezbytné.
„Nedávné komentáře SK Hynix o možném supercyklu pamětí HBM posílily přesvědčení, že nejde jen o krátkodobý výkyv, ale o strukturální změnu spojenou s budováním AI infrastruktury,“ dodal Barringer. „To zlepšilo náladu v celém sektoru, zejména u firem přímo navázaných na poptávku po pamětích pro umělou inteligenci.“