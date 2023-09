Skupina TTC postaví polovodičové centrum za stovky milionů | e15.cz

Česká skupina TTC, která provozuje datová centra nebo dodává prvky do telekomunikačních sítí, se chystá v průmyslové zóně v pražských Malešicích vybudovat technologické centrum se zaměřením na energetiku, hardware, telekomunikace, elektroniku nebo čipy a polovodiče. Investuje do něj vyšší stovky milionů korun.

„Rádi bychom vytvořili takový malý Eindhoven,“ řekl e15 člen představenstva a ředitel pro rozvoj podnikání v moderních technologiích Luboš Müller. Nizozemské město díky základům v podobě gigantů Philips a ASML koncentruje vzájemně se doplňující high tech společnosti zaměřené na mikroelektroniku, čipy, mikroskopy a další obory.

TTC firmám a akademickým týmům nabídne kanceláře nebo stroje a prostory potřebné pro výrobu prototypů a testování, a to s návazností na následnou výrobu. Tu bude možné realizovat u firem ze skupiny TTC, případně u jiných partnerů. „Zejména startupům a univerzitním spin-offům by to mělo umožnit často náročný vstup do produkce,“ popsal Müller.

TTC už v Malešicích skrze firmu TTC Teleport provozuje dvě datová centra patřící mezi největší v Česku. I ta budou technologickému centru k dispozici. V okolí datacenter je prostor pro další výstavbu. Skupina chce projekt rozjet v několika fázích, přičemž s první se počítá na přelomu let 2025 a 2026. Přesně startovací parametry TTC prozatím nekomentuje, stejně jako poměr mezi vlastním investovaným kapitálem a půjčkami.

TTC chce přispět k trendu přesouvání výroby důležitých technologií, jako jsou elektronika či energetické součástky z Asie do Evropy. Během covidu přišla krize dodavatelských řetězců a firmám chyběly součástky od čipů po matičky. Někde problémy přetrvávají dodnes.

Pardubická společnost Awos spadající pod TTC proto nedávno spustila čtvrtou linku na produkci desek s plošnými spoji a průmyslové elektroniky. „Firmy nejen v Česku, ale i v Evropě se snaží dosáhnout alespoň částečné soběstačnosti a hledají dodavatele na evropském kontinentu,“ uvedla ředitelka Awosu Lenka Šírová.

„Jsme přesvědčeni, že trend zvyšování bezpečnosti přesunem výroby zpět do Evropy bude pokračovat,“ doplnil předseda představenstva TTC Josef Šelepa.

Česká technologická skupina zároveň s tím posiluje přítomnost v polovodičích, tedy v krizi jedné z nejvíce postižených oblastí. TTC i proto koupila brněnský univerzitní spin-off Mycroft Mind, který mimo jiné pracuje na modelech umělé inteligence, jež mají být integrovány do čipů, aby bylo možné například v měřácích elektřiny predikovat spotřebu nebo cenu.

Mycroft Mind na tento projekt nejspíše získá financování od Evropské unie a jejího programu IPCEI pro klíčové evropské technologie. Česko si na čtyři úspěšné projekty z IPCEI v Bruselu půjčí 1,1 miliardy korun. Vláda tento krok schválila v rámci půjčky z Národního plánu obnovy, kterou ještě musí posoudit Evropská komise.

„Od širšího uplatnění projektu od Mycroftu očekáváme vznik nových společností a dopad na celé odvětví mikroelektroniky, přinejmenším na evropské úrovni,“ sdělil mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka. Na technologii Mycroftu mají spolupracovat přední evropské čipové firmy, jména zatím nejsou veřejná.

Skupině TTC, pod níž spadá třináct firem, loni vyrostly konsolidované tržby o třicet procent na 1,6 miliardy korun. Zisk EBITDA poskočil o 22 procent na 270 milionů. Skupina kvůli válce opustila Rusko, což jí podle Müllera vyšlo na řádově desítky milionů korun. Místo toho se usazuje na nových trzích, jako jsou Rumunsko nebo Uganda.