Brněnský výrobce mikroskopů zvedl tržby na 20 miliard. Dodává TSMC i Applu | e15.cz

Thermo Fisher je největším exportérem na jižní Moravě a patří také mezi největší tuzemské vývozce vůbec. Společně s dalšími brněnskými podniky Tescan a Delong Instruments tvoří trojici dodávající asi třetinu elektronových mikroskopů na světě. Jen Thermo Fisher jich každý rok vyrobí asi tisíc. Vyjdou až na miliony dolarů a používají se například ve vědě či pro kontrolu kvality při výrobě čipů.

Právě v hodně sledovaném čipovém průmyslu patří mezi odběratele zařízení z Moravy největší giganty v oboru jako TSMC, Intel, Apple, Samsung, Onsemi, Nvidia, AMD, Broadcom a řada dalších. „Čipy jsou segment, který se v našem byznysu velmi rychle rozvíjí. Průměrná cena námi prodaného přístroje je dvacet milionů korun, do polovodičového průmyslu je to ještě mnohem více,“ popsal Petr Střelec, generální ředitel Thermo Fisher.

Moravský podnik i díky tomu patří mezi hlavní kandidáty, kteří by mohli výrazně těžit z nedávno oznámené továrny tchajwanského kolosu TSMC v Drážďanech za deset miliard eur. „I kdyby jen padaly drobky ze stolu, objeví se miliardové byznysy kolem. Továrna bude potřebovat laboratoře na návrh čipů, mikroskopy a další,“ uvedl Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum a informační technologie.

„Mikroskopy jsou vysoce důležité, jejich pomocí se kontroluje kvalita vyrobených čipů. Obor stále více směřuje k tomu, že se elektronové mikroskopy nasazují na automatizovanou kontrolu. Kolem toho je hromada obchodů, protože kromě prodeje samotného mikroskopu se dělají specializované úpravy na míru, implementace a zakázkový vývoj,“ doplnil Hlavenka.

Velký potenciál oboru potvrdila i americká investiční skupina The Carlyle Group, která loni koupila konkurenci Thermo Fisheru, rovněž brněnskou firmu Tescan. Carlyle také letos získal přerovského výrobce optiky Meopta dodávajícího třeba ASML. Tržby Meopty loni díky čipům vyrostly z 3,7 na více než pět miliard korun. Carlyle si tak v Česku vytvořila perspektivní zázemí.

Thermo Fisher v Česku zaměstnává kolem 1700 lidí a řadí se mezi výrazné investory do výzkumu a vývoje. V loňském roce do této oblasti poslal téměř 1,3 miliardy korun, tedy slušných 6,6 procenta z tržeb. Rok předtím to bylo 1,1 miliardy. Firma na dani z příjmu odvedla 145 milionů.

„V současné době rozšiřujeme výrobu, do které hledáme posily. Rozšířili jsme výrobní plochu pro mikroskopy kombinující elektronový a iontový svazek nebo jsme otevřeli nové prostory pro výrobu spektrometrů,“ nastínil Střelec.

Více než poloviční část tržeb brněnského podniku pochází z Asie a Oceánie, kam Thermo Fisher dodal výrobky za 10,5 miliardy. Tržby z tohoto regionu vyrostly o více než 2,5 miliardy. Ve Spojených státech se podařilo vyrůst o zhruba miliardu na 3,9 miliardy, zatímco Evropa mírně klesla na 3,7 miliardy korun.

Brněnská společnost Thermo Fisher má na Moravě vývoj i výrobu. Původem česká firma spadá pod stejnojmenný americký podnik s ročními tržbami přesahujícími čtyřicet miliard dolarů. Tržní hodnota na newyorské burze činí přes 206 miliard dolarů.