Slovensko není konzervativní exotika, přístup k pornu je klíčové téma i v Německu nebo Francii | e15.cz

Návrh zákona slovenského poslance Martina Čepčeka, aby sledovat porno na internetu mohli jen lidé, kteří by si u příslušného úřadu zažádali o povolení a prokázali by plnoletost, vzbudil v Česku silný ohlas. Slovenský zákonodárce, který není součástí žádného klubu v tamním parlamentu, a jeho návrhy zákonů tak mají mizivou šanci na úspěch, se dokonce dostal do pořadu DVTV, kde s ním debatoval moderátor Martin Veselovský. Opět to vyvolává pocit, že Slovensko je jakási konzervativní divočina, paradoxně přitom zákony, které omezují přístup k pornu, řeší většina západních států.