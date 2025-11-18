Stavby roku 2025: bývalý hotel Intercontinental, dálnice D4 nebo urgentní příjem v Pardubicích
Patnáct staveb v rámci České republiky získalo titul Stavba roku 2025. Mezi oceněnými jsou jak ikonické rekonstrukce typu pražského hotelu InterContinental, dnes Fairmont Golden Prague Hotel, tak rozsáhlé dopravní stavby či sociální a zdravotnické projekty. Porota 33. ročníku soutěže Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství hodnotila výraznou typovou pestrost i stavební kvalitu.
Letošní ročník Stavby roku přinesl široké spektrum oceněných projektů od drobných pietních úprav až po miliardové infrastruktury. Ocenění byla udělena například rekreačnímu domu Chaletkru v Blatně u Chomutova, nové základní škole v pražském Šeberově, hemodialyzačnímu středisku v Třinci či železniční trati mezi Adamovem a Blanskem. „Měl by být vidět průřez stavbami různých typů. Je to tedy jak architektura, tak inženýrské stavby,“ říká ředitelka nadace a architektka Marie Špačková, která soutěž pořádá.
Jednou z nejviditelnějších oceněných staveb je přestavba pražského hotelu InterContinental, dnes Fairmont Golden Prague Hotel. Porota ocenila citlivou obnovu brutalistního objektu v duchu původní koncepce architekta Karla Filsaka. Silné zastoupení letos měly i zdravotnické stavby, jako třeba nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů v Pardubické nemocnici, který podle porotců zásadně proměnil provozní strukturu celého areálu a spojil klíčové zdravotnické provozy do jednoho funkčního celku.
Vedle architektonických objektů zaujaly také infrastrukturní projekty. Mezi oceněnými je projekt dálnice D4 ve Středočeském kraji, druhá etapa rozšíření tramvajové trati v brněnské Žabovřeské ulici či rekonstrukce nádražní budovy v Aši. Špačková k tomu poznamenává, že porota hodnotí stavby komplexně, nikoli jen esteticky: „Proto i stavby, které byly třeba inženýrsky náročné, ale na pohled nejsou tak úžasné, vyhrávají ocenění.“ Připomněla, že obdobně uspěl například Most Červená – Schwarzenberský most díky unikátní betonové konstrukci.
Porotci najeli tisíce kilometrů
Specifikem soutěže je osobní návštěva všech přihlášených staveb s tím, že v letošním roce jich bylo 130. Porota ve složení Zdeněk Jiran, Martina Hovořáková, Renata Zdařilová, Miloš Rehberger a Jan Pašek tak všechny objekty viděli osobně. „Stavby se na místě řeší vždy i s architekty, inženýry, projektanty i investory. A porota se ptá skutečně všech na všechno,“ vysvětluje Špačková, podle které se porotci doptávají například i na způsob, jak byla stavba financována a kdo rozhodl o jejím vzniku.
Stavba roku se od jiných ocenění odlišuje tím, že nemá jediného vítěze ani pevně dané kategorie. O titul se mohou ucházet architekti, stavební firmy, projektanti i investoři. Galavečer 33. ročníku proběhl na začátku listopadu ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, kde byly předány také zvláštní ceny, jako třeba cena za zcela výjimečnou realizaci obnovy významné barokní památky, kterou získala rekonstruovaná zámecká konírna v Zákupech.
