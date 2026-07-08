Švédský Netflix ze stáje PPF prodává nizozemský trh. Vysílat už bude jen pro seveřany
- Viaplay Group se vrací na sever.
- Streamovací službou, kterou z 30 procent vlastní PPF, pokračuje v ozdravné kúře.
- Pro bývalého vyzyvatele Netflixu to znamená konec globálních snů.
Švédská streamovací služba Viaplay, kterou česká skupina PPF společně ovládá s francouzskou televizní společností Canal+, odchází z dalšího trhu a opět tak koriguje své předchozí globální ambice. Minulý týden se dohodla na prodeji nizozemských streamovacích a vysílacích práv belgické společnosti DPG Media, která za ně zaplatí 142 milionů eur, zhruba 3,4 miliardy korun. Viaplay o chystané transakci informovala na svém webu, prostředky využije k dalšímu finančnímu ozdravení.
Transakce, kterou ještě musí schválit příslušné povolovací orgány, znamená konec pětileté snahy o získání pozornosti nizozemského diváka. Loni tento trh švédské skupině přinesl jen asi 149 milionů eur, což nebyla ani desetina jejích celkových tržeb ve výši 17,68 miliardy eur.
Prezident a generální ředitel Viaplay Group Jørgen Madsen Lindemann označil prodej za krok, který je v souladu s již probíhající strategií vyklízení pozic ze zemí mimo hlavní trhy.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!