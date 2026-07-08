Předplatné

Švédský Netflix ze stáje PPF prodává nizozemský trh. Vysílat už bude jen pro seveřany

Kanál švédské streamovací služby Viaplay

Kanál švédské streamovací služby Viaplay Zdroj: Hippo_Finland-TV-Studio_2

Ondřej Souček
Ondřej Souček
Diskuze (0)
  • Viaplay Group se vrací na sever.  
  • Streamovací službou, kterou z 30 procent vlastní PPF, pokračuje v ozdravné kúře. 
  • Pro bývalého vyzyvatele Netflixu to znamená konec globálních snů. 

Švédská streamovací služba Viaplay, kterou česká skupina PPF společně ovládá s francouzskou televizní společností Canal+, odchází z dalšího trhu a opět tak koriguje své předchozí globální ambice. Minulý týden se dohodla na prodeji nizozemských streamovacích a vysílacích práv belgické společnosti DPG Media, která za ně zaplatí 142 milionů eur, zhruba 3,4 miliardy korun. Viaplay o chystané transakci informovala na svém webu, prostředky využije k dalšímu finančnímu ozdravení. 

Transakce, kterou ještě musí schválit příslušné povolovací orgány, znamená konec pětileté snahy o získání pozornosti nizozemského diváka. Loni tento trh švédské skupině přinesl jen asi 149 milionů eur, což nebyla ani desetina jejích celkových tržeb ve výši 17,68 miliardy eur. 

Prezident a generální ředitel Viaplay Group Jørgen Madsen Lindemann označil prodej za krok, který je v souladu s již probíhající strategií vyklízení pozic ze zemí mimo hlavní trhy. 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů