Tchajwanský gigant TSMC hlásí rekordní nárůst zisku o polovinu. Táhne ho poptávka po pokročilých čipech
- TSMC překonává prognózy díky vysokému zájmu o AI.
- Analytici odhadují, že společnost zvládne krizi na Blízkem východě.
- Firma investuje 165 miliard dolarů do továren v Arizoně.
Největší výrobce počítačových čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve čtvrtek ohlásil rekordní meziroční nárůst zisku o 58 procent na 572,5 miliardy tchajwanských dolarů (374,6 miliardy Kč). Růst táhne především silná poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí, ze které TSMC těží a s jejím pokračováním počítá i v tomto čtvrtletí.
Výsledek znatelně překonal odhady 19 analytiků, kteří odhadovali zisk na 543,3 miliardy tchajwanských dolarů. Dvouciferný růst zisku firma zaznamenala osmé čtvrtletí v řadě, uvedla agentura Reuters.
Podnik už minulý týden uvedl, že ve čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 35 procent na rekordních více než 1,13 bilionu tchajwanských dolarů. Firma je hlavním světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci a významným dodavatelem pro americkou společnost Nvidia.
Tržby rostou díky pokročilé výrobě čipů
Poptávka po třínanometrové technologii pro výrobu čipů pro umělou inteligenci i po pokročilé technologii zapouzdření čipů podle analytiků nadále převyšuje současnou výrobní kapacitu TSMC.
Tržby z pokročilých třínanometrových čipů nyní tvoří čtvrtinu prodeje společnosti, což je výrazný nárůst proti šesti procentům ve třetím čtvrtletí roku 2023. To jen podtrhuje, jak vysoká je teď poptávka po vysoce výkonných čipech nutných pro výpočetní úlohy spojené s AI.
TSMC uvedla, že svět se nachází uprostřed „megatrendu umělé inteligence“. Dodala, že její kapitálové výdaje letos budou na horní hranici dříve stanoveného výhledu – což jsou komentáře, které pravděpodobně uklidní obavy investorů z dopadu konfliktu na Blízkém východě na poptávku po čipech pro AI.
Na aktuální čtvrtletí firma odhaduje tržby v rozmezí 39 až 40,2 miliardy USD. Ve stejném období loni tržby dosáhly 30,1 miliardy dolarů a v letošním prvním čtvrtletí 35,9 miliardy USD. Firma výhled uvádí pouze v amerických dolarech, výsledky pak v tchajwanských i v amerických dolarech.
„Poptávka po AI je mimořádně silná,“ uvedl generální ředitel C. C. Wei při konferenčním hovoru s analytiky. Právě v konferenčním hovoru vedení firmy s analytiky probírá výsledky hospodaření, odpovídá na jejich dotazy a baví se s nimi o dalším výhledu a plánech.
Akcie TSMC dál rostou na historická maxima
Společnost TSMC je dnes nejhodnotnější asijskou firmou, což znamená, že má nejvyšší tržní kapitalizaci ze všech firem v Asii obchodovaných na burze. Aktuálně činí tržní hodnota podniku 1,7 bilionu USD (přes 351 bilionů Kč). TSMC je rovněž klíčovým dodavatelem pro americkou firmu Apple.
Ještě před zveřejněním výsledků akcie TSMC uzavřely dnešní obchodování růstem o 0,2 procenta na rekordních 2085 TWD. Tržní kapitalizace podniku je tak nyní téměř dvojnásobkem oproti jihokorejskému konkurentovi Samsung Electronics. Od začátku roku akcie TSMC vykazují růst o téměř 35 procent, zatímco širší akciový trh v Tchaj-peji má zisk přibližně 28 procent.
Válka na Blízkém východě, kterou 28. února zahájily Spojené státy a Izrael útokem na Írán, hrozí narušením dodávek výrobních materiálů pro polovodiče, jako je helium a neon. Analytici však považují TSMC za společnost, která je dobře připravena, aby tuto krizi zvládla.
TSMC investuje 165 miliard dolarů do výstavby továren na čipy v americkém státě Arizona. Firma také upravila své plány v Japonsku a nyní tam hodlá vyrábět třínanometrové čipy místo toho, aby se soustředila na starší výrobní technologie.