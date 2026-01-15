Bez TSMC není AI. Tchajwanský gigant silně roste a táhne celý sektor k novým maximům
- TSMC láme výsledkové rekordy díky AI.
- 77 procent tržeb tvoří špičkové čipy ve výrobním procesu pod sedm nanometrů.
- Investice firmy míří k 56 miliardám dolarů, ale marže v zahraničí klesnou.
Evropské akciové trhy otevřely ve čtvrtek růstem, který táhli především výrobci čipů pro umělou inteligenci poté, co Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) zveřejnila rekordní výsledky za čtvrté čtvrtletí.
Panevropský index Stoxx 600 v první hodině obchodování přidal 0,28 procenta, přičemž největší přírůstky hodnoty vykázaly společnosti navázané právě na polovodičový řetězec zmíněné TSMC – hlavně pak nizozemský ASML, který zpočátku posílil až o sedm procent, či ASM International a BE Semiconductor. Tyto pohyby byly přímou reakcí na čísla TSMC, nikoli na vlastní výsledky evropských firem, poznamenávají analytici CNBC.
Rekordní šňůra
Tchajwanský gigant oznámil, že jeho čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl o 35 procent na rekordních 505,7 miliardy tchajwanských dolarů (asi 16 miliard amerických dolarů), což výrazně překonalo odhady analytiků schodujících se na sumě o třicet miliard nižší. Tržby výrobce čipů se meziročně zvýšily o 20,5 procenta na 1,046 bilionu TWD, zhruba 33,7 miliardy amerických dolarů (dále už jen "dolarů"). TSMC tak prodloužila sérii meziročního růstu zisku již na osm po sobě jdoucích čtvrtletí, podotýká agentura Bloomberg.
Klíčovým motorem výsledků byla poptávka po čipech pro umělou inteligenci. Divize vysoce výkonných výpočtů, zahrnující AI a 5G aplikace, tvořila 55 procent tržeb, zatímco smartphony představovaly 32 procent. Pokročilé čipy o velikosti 7 nanometrů a menší tvořily 77 procent tržeb z waferů (za celý rok 2025 pak 74 procent, oproti 69 procentům v roce 2024). Zjednodušeně - menší nanometry znamenají vyšší výkon a lepší energetickou efektivitu – tedy přesně to, co vyžaduje současná vlna AI.
Letos bude jízda pokračovat
Management firmy je optimistický i pro letošní rok. TSMC očekává tržby v aktuálním čtvrtletí mezi 34,6 a 35,8 miliardy dolarů, což by znamenalo přibližně 38procentní meziroční růst. CFO Wendell Huang uvedl, že firmu nadále podporuje „silná poptávka po špičkových výrobních technologiích“ a že se zlepšují i marže.
Firma zároveň masivně investuje, její kapitálové výdaje mají letos dosáhnout až 56 miliard dolarů, oproti 40,9 miliardy loni. TSMC letos rozšíří výrobu na špičkové 2nm technologii, jejíž sériovou produkci zahájila v minulém čtvrtletí. Podle analytika Jakea Laie z Counterpoint Research bude rok 2026 „dalším průlomovým rokem“ pro poptávku po AI serverech.
Čipové sucho
Rizika však přetrvávají. TSMC sama upozornila na globální nedostatek pamětí, který by mohl brzdit poptávku po spotřební elektronice, a na celní politiku USA jako potenciální hrozbu. Společnost zároveň rozšiřuje výrobu mimo Tchaj-wan – v Japonsku, Evropě a Arizoně – což může zmírnit dopad cel, ale zároveň znamená nižší marže než v domácích továrnách.
Tchaj-wan zároveň naznačil, že by mohla být brzy uzavřena dohoda o clech s USA (tchajwanský vývoz do USA nyní podléhá 20procentnímu clu, které se ale nevztahuje na čipy, pozn. aut.). TSMC již dříve oznámila investici 100 miliard dolarů do USA, navazující na dříve slíbených 65 miliard do tří závodů v Arizoně, z nichž jeden je již v provozu.
Z hlediska trhu zůstává TSMC dominantní – s tržní kapitalizací kolem 1,4 bilionu dolarů je nejcennější asijskou burzovní firmou a více než dvojnásobně převyšuje Samsung. Její akcie loni posílily o 44 procent (proti 25,7procentnímu růstu trhu) a od začátku letošního roku přidávají asi devět procent.