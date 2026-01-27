Telekomunikační obchod roku. ČEZ prodává pátého největšího poskytovatele internetu
- Energetický gigant ČEZ po letech nákupů zahájil miliardový telekomunikační exit.
- O rychle rostoucí byznys s rozsáhlou optickou sítí a více než 120 tisíci zákazníky se očekává velký zájem.
- Hodnota pátého největšího poskytovatele internetu v zemi se podle analytika Petra Kováče počítá v miliardách korun.
Společnost Telco Pro Services, která spadá do polostátní energetické skupiny ČEZ, láká investory na prodej svého regionálního poskytovatele telekomunikačních sítí. Součástí nabízeného balíku jsou jak koncoví zákazníci, tak takzvaná infrastruktura poslední míle včetně optické sítě. Prodej má na starosti poradenská firma Roklen, která stejně jako samotný ČEZ zahájení prodejního procesu potvrdila. Informaci o připravovaném prodeji na základě nejmenovaných zdrojů přinesly loni na podzim Seznam Zprávy, tehdy ji však ČEZ ani nikdo jiný oficiálně nepotvrdil.
Podnik působí pod dvěma hlavními značkami: firma ČEZNET je zodpovědná za prodej, provoz a za péči o zákazníky a Telco Infrastructure za správu a výstavbu sítě. Společnost pokrývá více než 352 tisíc domácností a obsluhuje téměř 124 tisíc zákazníků. Podle prospektu, který má e15 k dispozici, se řadí do pětky největších poskytovatelů internetových služeb a do čtyřky největších poskytovatelů optického připojení.
Výkonnost firmy v posledních letech dynamicky roste. Pomohly tomu i akvizice společností, jako je Edera, kterou telekomunikační část skupiny ČEZ koupila předloni. Konsolidované tržby se tak mezi lety 2022 a 2024 zvedly takřka na dvojnásobek, a to z 352 na 636 milionů korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) povyskočil ve stejném období ze 77 na 125 milionů korun.
Firma nepřetržitě roste
Novější finanční čísla chybějí. Lze však předpokládat, že rostoucí trend pokračoval. Z prospektu totiž vyplývá, že podniku loni vzrostl počet zákazníků ze 115 na 124 tisíc, tedy o zhruba osm procent.
Podle Petra Kováče, experta na fúze a akvizice poradenské společnosti EY, je téměř jisté, že půjde o miliardovou transakci. „Valuační násobky na této transakci se mohou pohybovat až na dvouciferné úrovni. Jde o zajímavé aktivum, o které bude mít zájem celá řada investorů. Ve frontě mohou stát jak finanční, tak strategičtí, domácí i zahraniční zájemci. Dá se ale předpokládat, že to skončí v rukou velkého domácího stratéga,“ domnívá se Kováč.
Prodávaná část se přitom týká jen maloobchodního segmentu, tedy koncových zákazníků. Velkoobchodní část, tedy páteřní infrastrukturu, kterou si k přenosu dat pronajímají další telekomunikační firmy, si ČEZ ponechá.
Předmětem transakce není ani virtuální operátor, který dlouhodobě patří pod společnost ČEZ Prodej, ani telekomunikační služby pro samotnou skupinu ČEZ a státní správu.
Důvod tohoto řezu není zřejmý. Mluvčí polostátní skupiny Martin Schreier pouze uvedl, že ČEZ zaznamenal zvýšený zájem o svá aktiva, a proto činí přípravné kroky, aby s potenciálními zájemci mohl vstoupit do jednání.
„Žádné aktivum není neprodejné, vždy je to jen otázka nabídky a akceptace ceny. Naše podnikání v oblasti telekomunikací jsme v posledních několika letech systematicky doplňovali a konsolidací a synergiemi jsme postavili efektivně fungujícího středně velkého hráče na trhu,“ říká Schreier s tím, že hodnota tohoto subjektu je pochopitelně vyšší, než by byla cena za jednotlivé části, z nichž ČEZ tuto skupinu vytvořil. Zájemci se podle Roklenu mají hlásit do druhého února.
Zda bude ČEZ v budoucnu nabízet k prodeji i velkoobchodní část, Schreier nekomentoval. V každém případě platí, že oba trhy jsou velmi odlišné a nedává smysl nabízet je k prodeji dohromady. Zatímco mezi koncovými zákazníky jasně vedou mobilní operátoři, které doplňují jednotky větších hráčů a k tomu asi 1800 dalších menších poskytovatelů, páteřní síť buduje a pronajímá jen hrstka společností. Kromě společnosti Cetin a skupiny ČEZ jde například o firmy Quantcom, ČD Telematika či Arelion.
„Páteřní síť je navíc mnohem strategičtější aktivum, které lze do budoucna ještě mnoha způsoby zužitkovat, například v rámci výstavby datových center a podobně,“ řekl zdroj z telekomunikačního byznysu, který si nepřál být jmenován.