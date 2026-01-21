Akcie ČEZ předvádějí kolosální obrat. Propad ceny byl omyl, dávno už nakupuji, vzkazuje známý investor
- Akcie ČEZ ztratily během deseti dnů 134 miliard korun hodnoty.
- Někteří zkušení portfolio manažeři vnímali propad jako iracionální.
- Akcie firmy mohou nyní paradoxně těžit z blížícího se IPO CSG.
Akcionáři ČEZ sčítají ztráty po dramatickém propadu své investice. Dohromady za pouhých deset dní prodělali přes 134 miliard korun, což odpovídá bezmála pětině burzovní hodnoty polostátní energetické firmy na jejím lednovém vrcholu. Proti akcii se postavily všechny představitelné faktory a spustily davovou psychózu orientovanou strmě dolů. Obří a podle některých hlasů neadekvátní slevy na akcii si už ale všimla i významná jména tuzemského investičního světa, někteří ze známých českých portfolio manažerů tak začali už v minulých dnech v tichosti nakupovat. Na ceně akcie už je to znát, ve středu posilují až o téměř čtyři procenta.
„Je možné, že část investorské komunity předpokládala mnohem rychlejší proces zestátnění a tento horizont se tak jeví jako příliš vzdálený,“ soudí portfolio manažer Erste Asset Management ČR Radim Kramule. Razantní výprodej akcií ČEZ přišel poté, co ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček naznačil, že by proces chystaného zestátnění mohl trvat až dva roky.
K tomu se přidal faktor připravovaného IPO zbrojaře CSG, kde investoři i vzhledem k vysokému očekávanému krácení jejich objednávek na akcie Strnadova impéria museli směrem k nové emisi mnohdy, a to i ze svých pozic v ČEZ, přesměrovat významné sumy peněz. Třetím faktorem zmaru se pak stala i pesimističtější nálada na světových trzích. V očích odvážnějších investorů se souhrou zmiňovaných faktorů stala z akcií ČEZ atraktivní volba.
Šance k nákupu
„ČEZ díky poklesu ceny nabízí nyní ještě zajímavější valuaci: provozní zisk EBITDA je výrazně nad sto miliardami korun, tedy vysoko nad dvěma stovkami na akcii. K tomu je ČEZ velmi málo zadlužený, takže z mého pohledu je jeho valuace pro mě zajímavá,“ uvádí portfolio manažer J&T Banky Michal Semotan. Cenový otřes akcií ČEZ byl podle něho za hranicí racionality uvažování trhu. „Za mě neplatí ani jeden ze zmiňovaných faktorů propadu, proto mi cena akcie mezi 1100 a 1200 korun přijde vhodná na doplnění pozic. Proto jsem ji v minulých dnech nakupoval,“ zdůrazňuje Semotan.
Jeho slova potvrzuje středeční vývoj ceny akcie, rostoucí kolem poledne o více než čtyři procenta. „Opětovný růst ceny ČEZ může paradoxně podpořit opět emise CSG. Část peněz, u které byli investoři neúspěšní při úpisu CSG, se totiž může vrátit zpět na energetiku,“ uvedl jeden z aktivních individuálních investorů na trhu, který chtěl zůstat v anonymitě.
Co si myslí trh
Akcie ČEZ totiž dlouhodobě patří mezi „extremisty“ v disciplíně rozdílu mezi svou tržní cenou a názory analytiků. Jak třeba v úterý uváděla data agentury Bloomberg, akcie ČEZ jsou z hlediska expertních prognóz nejvíce nadhodnocenou akcií mezi tisícem největších evropských burzovně obchodovaných firem.
Průměrná aktuální analytická cílová cena totiž leží bezmála o čtvrtinu níže oproti ceně akcie na trhu. Jedenáct brokerů zároveň doporučuje akcie ČEZ prodávat a čtyři brokeři mají neutrální doporučení. Soupiska targetů ale obsahuje i extrémní číslovky: například podle švýcarské banky UBS má být akcie ČEZ do roka na rovných šesti stovkách.
To by i při současné ceně po propadu znamenalo takřka padesátiprocentní propad akcie. I tento faktor cenového „kontrariánství“ akcií ČEZ oproti analytickým targetům v případě nepříznivých událostí zesiluje negativní tržní reakce.
Aktuálně jsou akcie ČEZ na úrovni konce loňského dubna. Až do svého nedávného propadu měla za sebou polostátní energetika na burze od konce září prakticky setrvalý růstový trend. Jen za poslední tři měsíce loňského roku akcie ČEZ podražily zhruba o šedesát procent. V byznysovém klimatu očekávání perspektivního poklesu cen elektřiny vysvětlovala analytická obec tento růst vesměs jako výsledek rostoucích sázek na zestátnění firmy v duchu záměrů nové české vlády.