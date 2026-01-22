Investoři si berou zpátky ČEZ. Akcie od obratu vydělaly už 46 miliard, analytici před nimi varují
- Akcie ČEZ během 36 hodin posílily o osm procent.
- Umazaly tak téměř polovinu předchozí lednové ztráty.
- Analytici považují aktuální cenu za fundamentálně nadhodnocenou.
Šestačtyřicet miliard zisků za den a půl. Takové je prozatímní skóre strmého růstu, který akcie ČEZ předvádějí po předchozích nezdarech druhým dnem v řadě. Jen od středečního rána do čtvrtečního poledne totiž titul dokázal posílit téměř o osm procent. Graf akcie tak vykresluje ostré véčko, přičemž růstový obrat už stačil pokrýt necelou polovinu dramatické burzovní ztráty ČEZ z předchozích dní.
„Předchozí pokles akcie přičítám situaci, kdy se zkombinovala negativní nálada v zahraničí, generování hotovosti pro IPO Czechoslovak Group. Někteří investoři si zřejmě i špatně vyložili postup vlády k zestátnění ČEZ a bojí se, že proces bude trvat příliš dlouho. K tomu mohl řadu investorů vyplašit velký objem obchodů,“ uvádí portfolio manažer J&T Banky Michal Semotan. Během pádu v druhé lednové dekádě ztratily akcie zhruba 18 procent, což odpovídalo ztrátě burzovní hodnoty ČEZ ve výši přibližně 140 miliard korun.
Obrat akcií ČEZ probíhá za extrémních objemů obchodů. Od úterý do čtvrtečního poledne se zobchodovaly akcie polostátní energetiky zatím za zhruba tři miliardy korun, majitele tak změnilo takřka půl procenta všech vydaných akcií firmy. Cena akcie okolo 1 220 korun je tak opět v pásmu, které monitoring agentury Bloomberg považuje za nejvíce nadhodnocenou firmu v Evropě. Ještě před svým pádem akcie ČEZ tento žebříček tisícovky největších kontinentálních firem dokonce vedly.
