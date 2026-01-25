Akcie ČEZ předvedly kolosální obrat. Na úpatí Krkonoš bují polské hotelové impérium
- Deset tahounů světové ekonomiky v roce 2026. Západ si neškrtne, dominovat budou východní velmoci.
- Akcie ČEZ předvádějí kolosální obrat. Propad ceny byl omyl, dávno už nakupuji, vzkazuje známý investor.
- Na úpatí Krkonoš bují polské hotelové impérium, český horský byznys to nutí ke změnám.
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Deset tahounů světové ekonomiky v roce 2026. Západ si neškrtne, dominovat budou východní velmoci
- Která z deseti největších ekonomik světa by letos mohla dosáhnout největšího ekonomického růstu?
- Co dostalo mezi favority asijské země?
- V jaké kondici jsou tradiční velké ekonomiky?
Akcie ČEZ předvádějí kolosální obrat. Propad ceny byl omyl, dávno už nakupuji, vzkazuje známý investor
- Akcie ČEZ ztratily během deseti dnů 134 miliard korun hodnoty.
- Někteří zkušení portfolio manažeři vnímali propad jako iracionální.
- Akcie firmy mohou nyní paradoxně těžit z blížícího se IPO CSG.
Na úpatí Krkonoš bují polské hotelové impérium, český horský byznys to nutí ke změnám
- Velcí polští developeři obestavují lákavé české pohraničí.
- Z prudce rostoucí nabídky wellness ubytování na dohled Sněžky nebo Smrku profitují i Češi.
- Tuzemští hoteliéři hotelový boom v Polsku pozorně sledují a upravují svou marketingovou strategii.
FLOW: Trhy nám přestávají věřit, Česko je už rizikovější, než Řecko, říká ekonom Navrátil
FLOW: Trhy nám přestávají věřit, Česko je už rizikovější, než Řecko, říká ekonom Navrátil • Zdroj: e15
Lidé chtěli čtrnáctkrát více akcií, než CSG nabídla. Skupina překonala ČEZ a je nejhodnotnější českou firmou
- Akcie zbrojařské skupiny CSG při svém debutu na pražské burze skokově posílily.
- Enormní zájem o emisi vyvolal v čase zahájení obchodování technické výpadky některých webů.
- První den na trhu firma zakončila růstem o 30,1 % na 791 korun za akcii.