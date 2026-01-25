Předplatné

Akcie ČEZ předvedly kolosální obrat. Na úpatí Krkonoš bují polské hotelové impérium

Co vám neuteklo

  • Deset tahounů světové ekonomiky v roce 2026. Západ si neškrtne, dominovat budou východní velmoci.
  • Akcie ČEZ předvádějí kolosální obrat. Propad ceny byl omyl, dávno už nakupuji, vzkazuje známý investor.
  • Na úpatí Krkonoš bují polské hotelové impérium, český horský byznys to nutí ke změnám.

Deset tahounů světové ekonomiky v roce 2026. Západ si neškrtne, dominovat budou východní velmoci

  • Která z deseti největších ekonomik světa by letos mohla dosáhnout největšího ekonomického růstu? 
  • Co dostalo mezi favority asijské země? 
  • V jaké kondici jsou tradiční velké ekonomiky? 

Akcie ČEZ předvádějí kolosální obrat. Propad ceny byl omyl, dávno už nakupuji, vzkazuje známý investor

  • Akcie ČEZ ztratily během deseti dnů 134 miliard korun hodnoty. 
  • Někteří zkušení portfolio manažeři vnímali propad jako iracionální. 
  • Akcie firmy mohou nyní paradoxně těžit z blížícího se IPO CSG. 

Na úpatí Krkonoš bují polské hotelové impérium, český horský byznys to nutí ke změnám

  • Velcí polští developeři obestavují lákavé české pohraničí. 
  • Z prudce rostoucí nabídky wellness ubytování na dohled Sněžky nebo Smrku profitují i Češi. 
  • Tuzemští hoteliéři hotelový boom v Polsku pozorně sledují a upravují svou marketingovou strategii. 

FLOW: Trhy nám přestávají věřit, Česko je už rizikovější, než Řecko, říká ekonom Navrátil

FLOW: Trhy nám přestávají věřit, Česko je už rizikovější, než Řecko, říká ekonom Navrátil

Lidé chtěli čtrnáctkrát více akcií, než CSG nabídla. Skupina překonala ČEZ a je nejhodnotnější českou firmou

  • Akcie zbrojařské skupiny CSG při svém debutu na pražské burze skokově posílily.
  • Enormní zájem o emisi vyvolal v čase zahájení obchodování technické výpadky některých webů.
  • První den na trhu firma zakončila růstem o 30,1 % na 791 korun za akcii. 
