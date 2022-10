Ukrajinské IT firmy se kvůli válce přesouvají do Prahy | E15.cz

Více než sedm měsíců trvající ruská vojenská invaze na Ukrajinu donutila už tři ukrajinské softwarové společnosti přesunout významnou část svých aktivit do České republiky. Pokud se zde usadí natrvalo, což vzhledem k nejisté situaci zatím nelze predikovat, je pravděpodobné, že vytvoří až vyšší stovky vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Poměrně velké ambice má s novým výzkumným a vývojovým centrem v Praze společnost Parimatch Tech zabývající se tvorbou softwaru pro bookmaking, sázení a regulované online hazardní hry. V české metropoli v první fázi zaměstnala třicet lidí a chystá expanzi. Z Prahy vytvořila centrum pro všechny své zaměstnance dočasně přemístěné do Evropy.

„V příštích dvou letech plánujeme rozšířit české R&D centrum na 200 vývojářů, proto v současné době aktivně najímáme vysoce kvalifikované odborníky z Česka a do české pobočky také přemisťujeme zahraniční experty,“ uvedla zástupkyně Parimatch Tech Tatiana Davydova.

Parimatch kromě Ukrajiny působí ve Velké Británii, Kazachstánu, Tanzánii a Tádžikistánu. Rusko společnost po invazi opustila. Největší kancelář Parimatch Techu před válkou sídlila v Kyjevě, který byl cílem bombardování. Zaměstnanci byli přesunuti do několika měst na západní Ukrajině a právě do Česka.

Parimatch si Česko vybral kvůli politické a společenské přívětivosti vůči Ukrajině. Důvodem, kvůli kterému si Prahu a Brno vybírají i další zahraniční firmy, je také vysoká koncentrace IT talentů či bezpečné zakotvení v Evropské unii. Podle služby Techloop u nás pracuje v IT sektoru přes 316 tisíc lidí. „Česko podle našich průzkumů v současné době patří mezi evropské premianty v technickém vzdělávání,“ doplnil Dexter Thillien, analytik z Economist Intelligence Unit.

Ukrajinské softwarové firmě zaměřené na sázkové hry rovněž mohou pomoci zdejší podniky Fortuna nebo Tipsport, které v Praze a Berouně vyvíjejí podobné technologie.

Prahu si jako novou základnu vybrala i jedna z největších ukrajinských IT firem Sigma Software zaměřená na zakázkový vývoj aplikací a systémů. Dodává je zákazníkům jako Volvo, SAS, AstraZeneca, Scania, Viaplay, AT&T nebo Motorola. Sigma prozatím obsazuje jednotky pozic a má v plánu rychle přidávat další. Zaměřuje se na vysoce odborné programátorské pozice.

Sigma má celkově přes dva tisíce zaměstnanců. Většina z nich působila v Charkově, který byl významným cílem bombardování. „Řada lidí se přesunula na západní část Ukrajiny a do zahraničí. Někteří ze zaměstnanců nyní pracují a žijí v České republice. Nehledě na situaci rozšiřujeme působnost v Evropě a vytváříme nová pracovní místa nejenom pro ukrajinské uprchlíky,“ sdělil deníku E15 mluvčí Sigmy Denys Smyrnov.

Už během dubna se do českého hlavního města přesunula významná část z 350 zaměstnanců herního studia GSC Game World. Jde o jednu z největších herních firem na Ukrajině s ročními tržbami v přepočtu přes miliardu korun. GSC v Praze dokončují vývoj očekávané postapokalyptické hry Stalker 2 odehrávající se v Černobylu a jeho zamořeném okolí. Vydání bylo kvůli přesunu lidí a válce odloženo.

IT sektor na Ukrajině je na vzestupu. „IT u nás zaměstnává 300 tisíc profesionálů a meziročně roste o 25 až 30 procent. Na exportu se podílí částkou 6,8 miliardy dolarů ročně a generuje přes čtyři procenta HDP,“ shrnul Konstantin Vasyuk, ředitel organizace IT Ukraine Association. Zhruba polovinu ukrajinského IT stále tvoří outsourcing, země je tedy ve fázi rozvoje k větší přidané hodnotě.