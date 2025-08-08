Výpadek O2 se opakoval, nefungovalo volání ani data
Operátor O2 měl kolem poledne opět problémy s mobilní sítí. Uživatelé z různých částí země hlásili problémy s voláním i datovými službami. Vyplývá to ze statistiky webu Downdetector. Operátor problémy zdůvodnil optimalizací výkonu sítě.
„Aktuálně optimalizujeme výkon naší sítě, aby fungovala co nejlépe. V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat,“ uvedla pro iDnes.cz Petra Javornická z tiskového oddělení O2.
Krátkodobé výpadky měl operátor i ve čtvrtek dopoledne. Jako důvod uvedl důsledky práce na nápravných opatřeních v reakci na výpadek z pondělí. Kvůli softwarové chybě v pondělí postihl tříhodinový výpadek zhruba třetinu z pěti milionů zákazníků operátora. Firma poté všem svým mobilním klientům nabídla odškodné v podobě poukazu 300 Kč na pořízení mobilních zařízení nebo příslušenství.