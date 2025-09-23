WhatsApp odkrývá skryté funkce. Možnosti aplikace jdou daleko za hranice chatu
WhatsApp už dávno není jen jednoduchý chat. Aplikace ukrývá řadu skrytých funkcí, které dokážou usnadnit práci i ochránit soukromí. Od triků pro automatické mazání zpráv přes skener dokumentů až po tip, jak zjistit zablokování kontaktu – možnosti jdou mnohem dál, než se na první pohled zdá. Na aplikaci se podrobně podíval server Živě.cz, který rozkryl, co vše WhatsApp skrývá.
WhatsApp je dnes neodmyslitelnou součástí každodenní komunikace miliard lidí po celém světě. Aplikace je zdarma dostupná pro Android, iOS i počítače a díky jednoduchému ovládání i široké nabídce funkcí patří mezi nejpoužívanější nástroje svého druhu. V roce 2014 ji koupil Facebook (dnes Meta), čímž se WhatsApp zařadil po bok dalších globálních platforem, jako je Messenger nebo Instagram.
Svou pozici lídra si aplikace drží už řadu let – pro mnoho uživatelů představuje primární prostředek, jak zůstat v kontaktu s rodinou, přáteli i kolegy. Vedle běžného posílání zpráv se navíc postupně objevují nové funkce, které často zůstávají skryté v nastavení.
Úspěch WhatsAppu stojí také na tom, že se dokáže rychle přizpůsobovat potřebám uživatelů. Z původně jednoduchého nástroje na posílání textových zpráv se stal komplexní komunikační ekosystém, který umožňuje hlasové hovory, videokonference i sdílení multimédií. Platforma si přitom zachovala pověst spolehlivého a relativně bezpečného prostředí, kde hraje významnou roli i šifrování komunikace.
Současně se WhatsApp stal i důležitým pracovním nástrojem. Mnoho firem a organizací jej používá k rychlé interní komunikaci, a v některých regionech dokonce supluje e-maily. V posledních letech proto přibývají funkce, které cílí nejen na běžné uživatele, ale i na byznysové prostředí. To vše dělá z WhatsAppu aplikaci, která má blíže k multifunkční platformě než k obyčejnému chatu.
Ať už jste v aplikaci noví, nebo ji používáte dlouhá léta, možná vám některé její funkce a finty utekly. Navíc se objevují stále nové. Přinášíme proto přehled tipů a triků, které stojí za to znát.
Exportování chatů
WhatsApp umožňuje i exportování chatů, což se vám hodí, pokud potřebujete z aplikace dostat nějaké informace. Jednoduše si zde vyberete danou konverzaci a určíte, zda ji chcete exportovat i s médii nebo bez nich. Poté se vám zobrazí klasická nabídka sdílení poplatná operačnímu systému, kdy si chat můžete odeslat do cloudu, počítače, mailem atd. Obsah je komprimován do ZIPu a čistě textový výpis poté v TXT.
Zálohujte nebo smažte chaty
Abyste při ztrátě zařízení nebo přechodu na nové neztratili své chaty, jednoduše si je zálohujte. Můžete si zde zapnout i automatickou zálohu, takže se o ni pak už nemusíte starat. Dříve nebyly tyto zálohy šifrované, nyní, pokud chcete, si jej můžete v nabídce dole zapnout.
Jak zjistit, že jste byli zablokováni vy
Pokud se snažíte někomu napsat, ale on stále nereaguje, možná si vás zablokoval. Odešlete-li zprávu kontaktu, který si vás zablokoval, zobrazí se vám u ní vždy jen jedno zatržítko (zpráva odeslána), dvě fajfky (zpráva doručena) se vám nikdy zobrazovat nebudou. Pokusíte-li se s daným kontaktem uskutečnit hovor, nebudete spojeni. Z důvodu ochrany soukromí ale to, že jste byli skutečně zablokováni, nijak nezjistíte.
Blokované kontakty
Není to nic zvláštního, že vás bude chtít někdo spamovat. Zablokovat kontakt ale můžete i v případě, že už s ním prostě nechcete být ve spojení. V takovém případě stačí vybrat danou konverzaci s kontaktem, rozkliknout si jeho jméno a úplně dole zvolit Zablokovat uživatele (jméno). Seznam blokovaných pak najdete v Nastavení, Soukromí a Zablokované kontakty. Ty zde můžete také odblokovat.
Zprávy s hvězdičkou
Když vám někdo pošle adresu, číslo účtu, nebo jakoukoli jinou cennou informaci, o které víte, že se k ní můžete v budoucnu vracet, lze ji označit hvězdičkou. Opět k tomu na zprávě stačí jen podržet prst a vybrat požadovanou nabídku. Takto označené zprávy pak najdete v nastavení a záložce Zprávy s hvězdičkou.
Formáty textu
Některá slova někdy potřebují dodat na důrazu. Také proto umí WhatsApp formátování textu. Pokud chcete tučný text, dejte před něj a za něj hvězdičku, například *takto*. Pro kurzívu použijte stejným způsobem _podtržítko_ a pro přeškrtnutý text vložte text ~mezi vlnovky~. Chcete-li v textu použít písmo s pevnou šířkou, ohraničte jej z obou stran třemi obrácenými čárkami takto ```text```. Chcete-li do své zprávy přidat seznam s odrážkami, umístěte před každé slovo nebo větu hvězdičku nebo spojovník a mezeru jako * text či - text. U číslovaného seznamu stačí začít jedničkou s tečkou. Citaci označte: > text a kód `text`.
Skryjte profilovou fotku
Možná nechcete, aby všichni viděli váš profilový snímek, zvláště pokud jste součástí několika skupin, ve kterých ani neznáte všechny jejich členy. Proto si můžete vybrat, zda váš obrázek uvidí všichni, nikdo nebo pouze vaše kontakty.
Poslední aktivita
Jestliže nechcete, aby ostatní věděli, kdy jste byli v síti naposledy aktivní, můžete toto zobrazení snadno vypnout. Mějte ale na paměti, že poté ani vy neuvidíte, kdy se kdo z vašich přátel do aplikace naposledy přihlásil.
Zašlete svou polohu
WhatsApp umožňuje sdílet fotografie a videa, stejně jako kontakt nebo dokument. Pokud ale chcete, můžete také sdílet svou polohu. To je velmi užitečné, když se potřebujete s kontaktem někde potkat, nebo jen chcete, aby měl přehled o tom, kde se nacházíte (např. v rámci rodiny). Jestli se rozhodnete svou polohu sdílet, umožní to vašemu kontaktu vidět ji po dobu, kterou si vyberete.
Změňte tapetu
Aplikace má standardní tapetu, která se zobrazí jako pozadí na všech vašich chatech. Tuto tapetu však můžete změnit. Vybírat lze z pestrých, tmavých nebo jednobarevných galerií, ale samozřejmě i z vlastních fotek. Pokud chcete, můžete zde změnit i zvukové upozornění.
Odstranění největších dat
WhatsApp nabízí správu médií, které zabírají nejvíce úložiště ve vašem zařízení. Nejen, že tady vidíte, které chaty mají největší objem dat, jak je uvedeno v následujícím tipu, ale také zde můžete vidět, které soubory jsou větší než 5 MB a rovnou je odtud odstranit.
Změna telefonního čísla
Pokud máte nové telefonní číslo, můžete jej v aplikaci změnit z toho stávajícího. Stačí k tomu jít do Nastavení svého profilu, zde zvolit Účet a vybrat nabídku Změnit telefonní číslo. Po takové změně se provede migrace informací o účtu, skupinách a nastaveních. Můžete zde i automaticky informovat kontakty, že jste své číslo změnili. O historii chatů při změně čísla nepřijdete.
Tvorba avatara
WhatsApp umožňuje vytvořit si místo své profilové fotografie i virtuálního avatara. Můžete tak udělat kompletně ručně, tedy že si nejprve vyberete odstín pleti, zvolíte účes, střih vousů, oděv, tělo, tvar a barvu očí, obočí atd. Až budete u konce, stačí dát Hotovo, uložit změny a máte místo sebe virtuální postavičku. Tu si jde ale nechat vygenerovat i z pořízené selfie, což můžete mít teorericky bez práce nebo jen s jemným laděním detailů.
Tvorba nálepky
Jste-li fanoušci nálepek, ve WhatsAppu si je můžete už vytvořit stejně jako v systémech Android a iOS. V poli textu k tomu stačí klepnout na příslušnou ikonu a následně dát Vytvořit. Pak už jen vyberete fotografii, ze které chcete udělat nálepku – tedy z jejího hlavního objektu.
Omezení mobilních dat
Nabídka Úložiště a data nabízí sekci Automatické stahování médií. Zde si můžete definovat, jak se má aplikace chovat pro fotografie, zvukové soubory, videa a dokumenty. Můžete tak určit, že je chcete stahovat jen na Wi-Fi a tím šetřit mobilní data.
Komunity
Určitě znáte facebookové skupiny zabývající se určitými tématy. Podobnou funkci se snaží na WhatsAppu nabídnout Komunity. Vyhradil jim samostatnou kartu, i když se jedná jen o pokročilejší verzi skupinových chatů. Můžete zde založit novou komunitu, která propojí vaši bytovku, školu, pracoviště, zájmový kroužek atd. Pokud nevíte, co od toho čekat, najdete zde i podrobné vysvětlení. Pak už jen zadáte název, zvolíte profilovou fotografii a pozvete první členy.
Kanály
WhatsApp chce být více sociální a neposkytovat jen komunikaci mezi uživateli. Vytvořil na nich proto Kanály, což je něco jako stránky na Facebooku. Najdete je na první záložce Aktuality. Můžete zde vybrat doporučené kanály nebo prozkoumat další. Dá se i vyhledávat, WhatsApp ale ve výsledcích ukazuje pouze ověřené kanály, ne všechny.
Kanály se od komunit na WhatsAppu liší tím, že komunikace v nich je pouze jednosměrná. Tímto způsobem získáte informace od provozovatelů kanálů, u příspěvků pak můžete reagovat emotikonou.
Ankety
Ve WhatsAppu můžete tvořit také ankety, což se samozřejmě hodí zejména ve skupinových chatech. Stačí k tomu klepnout na ikonu plus a následně zvolit nabídku Anketa. Pak už položíte otázku a přidáte možnosti odpovědí. Je tu i nabídka povolit jich více. Využijete toto, pokud řešíte, kam na výlet, kam do restaurace, na co zajít do kina atd.
Připnutí chatu
Pokud chcete mít ty nejdůležitější chaty neustále na očích, můžete si je připnout. Stačí k tomu po kontaktu nebo skupině přejet prstem doprava. Následně se vám zobrazí možnost označení chatu jako nepřečteného, vedle této volby se ale nachází i nabídka Připnout. Když ji zvolíte, daný chat se vám automaticky posune nahoru, kde bude upřednostňován před ostatními. Připnutých chatů navíc můžete mít více.
Potvrzení o přečtení
Pokud opravdu nechcete dávat o sobě ostatním uživatelům žádné informace, můžete vypnout i zobrazení o přečtení zprávy. Druhá strana se tak nedozví, jestli jste danou zprávu už přečetli a jen neodpovídáte, nebo jste ji ještě neviděli. S vypnutím samozřejmě přestanete vidět i daný progres u svých kontaktů (toto neplatí ve skupinových chatech).
Seznamy
Seznamy vám umožní vyfiltrovat si chaty podle vámi zvolených kategorií. V seznamu můžete mít příbuzné, kolegy nebo třeba sousedy. Díky tomu se snáz zaměříte na podstatné konverzace, kdykoli je potřebujete mít po ruce. Seznamy si můžete snadno vytvořit klepnutím na znaménko + na panelu filtrů nahoře na kartě Chaty. Když chcete seznam upravit, přidržte ho.
Smazat zprávu
Určitě to znáte také, tu situaci, kdy jste danou zprávu poslali do jiné konverzace. Pokud se nechcete omlouvat, tak z ní takovou zprávu můžete odstranit. Stačí na ní dlouze podržet prst a zvolit Odstranit. Následně zatržítkem vyberete ty zprávy, které chcete z konverzace smazat a klepnete na ikonu koše. Takto můžete zprávy smazat nejen u sebe, ale i u druhé všech příjemců, pokud jde o skupinové konverzace.
Kolik dat používáte
Pokud se obáváte toho, že vám aplikace čerpá příliš mnoho mobilních dat, můžete přesně zjistit, kolik. V nabídce Využití sítě získáte přesný rozpis celkového počtu odeslaných a přijatých zpráv a také samozřejmě odeslaných a přijatých dat. Níže pak můžete statistiky vynulovat.
Automatické odstraňování zpráv
WhatsApp umí automaticky mazat staré zprávy. Má to dvě výhody. Jedna je, že tím pravidelně ulevíte svému úložišti, druhá pak, že pokud se někdo dostane k vašemu zařízení, nepřečte si právy starší, než jaký jste určili interval jejich mazání. Vyberte k tomu konverzaci a rozklikněte si její nabídku. Zde zvolte Automatické odstraňování zpráv. Následně můžete chatu vybrat daný interval nebo zvolte Vyzkoušejte výchozí časový interval, kterým jej nastavíte pro všechny nové chaty. Toto nijak neovlivní stávající konverzace, kterým musíte interval nastavit ručně.
WhatsApp z PC
WhatsApp nemusíte používat jen ze smartphonu nebo tabletu, ale klidně i z počítače. Při práci tak nemusíte přecházet ze zařízení na zařízení a konverzaci vyřídíte na plnohodnotné klávesnici a velkém monitoru.
Stačí jít na stránky www.whatsapp.com a zvolit Stáhnout. Naistalujete aplikaci a otevřete ji. Klepněte na Vyzkoušet a skrze QR kód na monitoru počítače se přihlaste přes svůj telefon. To uděláte skrze nabídku své Profilové fotografie a volby Propojená zařízení –> Propojit zařízení. Pak už jen v telefonu naskenujete kód a jste v počítači přihlášeni.
Ještě jednodušší a vlastně dostačující je použít webové rozhraní na adrese web.whatsapp.com. Také tady bude poprvé potřeba propojit počítač s vaším účtem na WhatsAppu, ale potom získáte stejné funkce jako v aplikaci. Někdy dokonce i víc, protože zrovna kanály nabízel web dříve než aplikace.
Skenování dokumentů
Poslat ve WhatsAppu dokument není problém už poměrně dlouhou dobu. Pokud šlo ale o sken, byl problém v tom, že jste jej museli buď v aplikaci obyčejně vyfotit, nebo jej nejdříve skenovat jinou aplikací. iPhony ale už nabízí přímou možnost skenu, která je ale trochu skrytá. V konverzaci musíte nejdříve rozkliknout ikonu plus, poté klepnout na Dokument a až poté vybrat nabídku Naskenujte dokument. Následně se vám zobrazí rozhraní skenu, které dokument automaticky zachytí a nabídne vám ještě možnost jeho ořezu.
Upozornění ve skupinách
Skupinové konverzace jsou fajn, protože nemusíte něco psát jednotlivým kontaktům, ale řeknete to všem najednou. Jenže pokud mají hodně členů, mohou vás zahltit upozorněními, nebo je naopak máte úplně ztišené, což také nemusí být zrovna dobře. Nyní si ale už můžete určit prioritu upozornění. Stačí si rozkliknout skupinu, zvolit Upozornění a klepnout na Upozornit na. Tady se přepněte na Výběr, kdy vám následně přijde notifikace už jen pokud budete zmíněni nebo bude někdo reagovat na vaše zprávy.
