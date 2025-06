TOP 10 manažerských chyb, které změnily dějiny byznysu. Uber, Boeing i FTX ukazují, co všechno může selhat

5. Neprůhledné podnikání? Ve skutečnosti největší podvod v dějinách krypta

Soud v roce 2024 Bankmana-Frieda odsoudil na 25 let za podvody, praní špinavých peněz a zneužití důvěry. | Zdroj: Reuters

Sam Bankman-Fried v roce 2019 spoluzaložil kryptoměnovou burzu FTX, která se během pouhých dvou let vypracovala mezi tři největší na světě. Platforma spravovala majetek více než milionu klientů, denní objemy obchodů dosahovaly deseti miliard dolarů a její hodnota byla odhadována na 32 miliard. Bankman-Fried vystupoval jako charizmatický vizionář a filantrop, který sliboval etickou alternativu k divokému krypto trhu. Ve skutečnosti ale za uhlazenou fasádou fungoval jeden z největších podvodů v dějinách digitálních financí.

Bankman-Fried systematicky vyváděl prostředky z FTX do sesterské firmy, přes kterou si bral miliardové půjčky „zajištěné“ vlastním tokenem FTT – ve skutečnosti ale šlo o peníze klientů burzy. Obchody probíhaly netransparentně, část impéria fungovala z offshorových struktur, mimo dosah amerických regulací. Když v roce 2022 vyšlo najevo, že FTX nemá dostatek rezerv a nedokáže klientům vyplatit jejich vklady, burza během několika dní zkrachovala. Bankman-Fried vše vysvětloval jako sérii manažerských pochybení, nikdy nepřiznal úmyslný podvod. Soud to ale viděl jinak – v roce 2024 Bankmana-Frieda odsoudil na 25 let za podvody, praní špinavých peněz a za zneužití důvěry.