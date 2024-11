Podle Variety bude tvůrkyně seriálu Girls adaptovat bestseller Michaela Lewise s názvem Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon z roku 2023. Bankman-Fried, který byl kdysi označován za „chlapce z plakátu“ s kryptoměnami, byl loni usvědčen z podvodu a odsouzen na 25 let vězení.

Vypočítavý matematický génius

Bankman-Fried se dopustil jednoho z největších finančních podvodů v historii. Při vynášení rozsudku byl dokonce popsán jako „vypočítavý matematický génius, který usiloval o moc a vliv. Při tom se vědomě dopouštěl protiprávního jednání.“

Sam Bankman-Fried v roce 2019 spoluzaložil kryptoměnovou burzu FTX, která se v horizontu dvou let stala třetí největší na světě a peníze jí svěřilo přes milion lidí. Jen o rok později se na FTX aktivně obchodovalo s deseti miliardami dolarů. Hodnota celé platformy se pohybovala kolem 32 miliard dolarů. Celé to byl ale velký podvod. Sám Bankman-Fried to nikdy nepřiznal. Tvrdil, že jen podcenil své kompetence.

Miliardové půjčky

Bankman-Fried si nabral od svých firem z impéria FTX miliardové půjčky „jištěné“ vlastním tokenem FTT. Reálně se ale jednalo o prostředky klientů kryptoburzy. Podobné praktiky jsou v USA nelegální, tam však měla FTX registrovanou jen část byznysu, zbytek byl off-shore.

„Bitcoinová komunita považovala už dlouho za podezřelé, když si někdo jen tak vydává vlastní neregulovanou obdobu cenného papíru. Sam se provinil tím, že to byl shitcoiner,“ vysvětloval tehdy Michael Saylor, zakladatel byznysově analytické společnosti MicroStrategy.

FTX byla před kolapsem v listopadu 2022 druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí byla vstupní branou na trh s digitálními aktivy. Podle soudu zákazníci FTX přišli o osm miliard dolarů, investoři do FTX ztratili 1,7 miliardy dolarů a věřitelé hedgeového fondu Alameda Research, který Bankman-Fried založil, přišli o dalších 1,3 miliardy dolarů.