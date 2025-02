„Dnes zjednodušuji naše cla na ocel a hliník, aby každý pochopil, co to znamená. Je to 25 procent, bez výjimek. Týká se to každé země,“ řekl podle agentury AFP Trump v Oválné pracovně Bílého domu. Podle serveru BBC News také uvedl, že zvažuje dodatečná cla na automobily, léčiva a počítačové čipy. „Nevadí mi to,“ odpověděl novinářům na otázku ohledně případných odvetných cel, k nimž by dotčené země mohly přistoupit.

Trump odstranil výjimky ze svých cel na ocel z roku 2018, což znamená, že na veškerý dovoz oceli se bude vztahovat minimálně pětadvacetiprocentní clo, uvedla agentura AP. U svých cel na hliník zvýšil tarif z deseti na 25 procent. „Je čas, aby se naše velká průmyslová odvětví vrátila do Ameriky,“ řekl prezident.

Možnost výjimky pro Austrálii Trump signalizoval po telefonickém rozhovoru s australským premiérem Anthonym Albanesem. Upozornil v této souvislosti, že Austrálie je jednou z mála zemí, se kterými mají Spojené státy obchodní přebytek.

Podle počátečních informací měla 25procentní cla na ocel a hliník vstoupit v platnost 4. března. Z dokumentů zveřejněných americkou vládou nicméně vyplývá, že budou platná až od 12. března.

Tyto kroky jsou součástí prezidentova silného tlaku na nové nastavení globálního obchodu, poznamenala AP. Trump tvrdí, že zvýšení cel pro lidi a společnosti nakupující zahraniční produkty nakonec posílí domácí výrobu. Cla by ale zasáhla spojence, protože nejvíce oceli se do USA dováží z Kanady, Brazílie, Mexika a Jižní Koreje.

Trump také hodlá tento týden obnovit americká cla na veškerý dovoz tak, aby svou výší odpovídala tarifům jiných zemí, upozornila AP. To vše se přidává k desetiprocentním dodatečným clům, která už Trump uvalil na Čínu. Peking od pondělí zavedl svá odvetná cla na dovoz vybraného zboží z USA. Trump už začátkem února pohrozil cly také Kanadě a Mexiku, jejich zavedení ale bylo pozastaveno do 1. března.

Cla s sebou nesou inflační rizika, a to v okamžiku, kdy už jsou voliči unaveni vysokými cenami a obávají se, že zvýšení cen zastíní jakýkoli přínos. Trump tvrdí, že cla vyrovnají podmínky v zahraničním obchodě a učiní americké továrny konkurenceschopnějšími, takže se jakékoliv potíže, které pocítí spotřebitelé a podniky, nakonec vyplatí. „Spojené státy budu muset nést náklady zahrnující vyšší ceny pro spotřebitele, odvetná cla v zahraničí, ztrátu pracovních míst v USA i konkurenceschopnosti ve firmách zasažených vyššími vstupními náklady,“ sdělil agentuře AP ekonom Benn Steil.

AFP uvalení cla na ocel a hliník označila za novou fázi obchodní války, kterou americký prezident vede proti zbytku světa.

Evropská unie bude reagovat, pokud Spojené státy zavedou cla na dovoz oceli a hliníku, oznámila v pondělí v předstihu Evropská komise (EK). „Uvalení cel by bylo nezákonné a ekonomicky kontraproduktivní,“ napsala unijní exekutiva ve svém prohlášení. „Zavedením cel by USA zdanily své vlastní občany, zvýšily by náklady podnikání a podpořily inflaci. Cla navíc zvyšují ekonomickou nejistotu a narušují efektivitu a integraci globálních trhů,“ dodala.

Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že EU stále čeká na formální oznámení o nových clech ze strany Spojených států, ale že na každý takový krok bude reagovat odvetnými opatřeními. „Každý, kdo zavede cla, musí počítat s proticly,“ uvedl kancléř podle agentury Reuters na předvolebním setkání na severu Německa.

„Je to Evropská komise, kdo určí, které sektory budou předmětem odvetných opatření,“ řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot televizi TF1. „Donald Trump už to udělal v roce 2018, a my jsme na to zareagovali. Zareagujeme zase,“ dodal.

Trump zavedl cla už za svého prvního funkčního období. Tehdy se vývoz těchto produktů z EU do USA snížil na polovinu, uvedla agentura DPA.