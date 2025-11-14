Tykač vstupuje do médií. Kupuje od Pražáka polovinu Mafry a Londy
Investor Karel Pražák a jeho společnost Kaprain prodali poloviční podíl v mediální skupině Mafra. Tu kromě stejnojmenného vydavatelství tvoří ještě společnost Londa, provozovatel Rádia Impuls. Kupujícím se stává Tymeprax Pavla Tykače, který už dříve o koupi Mafry a vstup do médií usiloval.
Transakci v pátek v poledne potvrdila samotná Mafra. „Skupina Pavla Tykače získá po souhlasu regulatorních orgání podíl 50 %,“ uvádí ve stanovisku firmy Miloslava Nováková, ředitelka Corporata Affairs pro Česko a Slovensko.
Mafra vydává deníky MF Dnes a Metro, provozuje také zpravodajské weby iDNES.cz a Lidovky.cz, k firmě také patří hudební televizní stanice Óčko. Součástí skupiny je i Londa, provozovatel Rádia Impuls.
Karel Pražák koupil Mafru před dvěma lety od Agrofertu. Cenu transakce žádná ze stran nezveřenila, na trhu se spekulovalo o ceně deset milard, do které ale byla započítaná i tehdy současně prodávaná Synthesia.
Pavel Tykač dlouhodobě podniká v energetice. Je jediným majitelem skupiny Sev.en. Jeho jméno se objevilo mezi zájemci o Mafru i před dvěmi lety, než ji koupil zmíněný Pražák. Tehdy se spekulovalo i o zájmu skupiny Penta, která vlastní vydavatelství Vltava Labe Media, vydavatele regionálních Deníků a provozovatele webů rodiny Denik.cz.