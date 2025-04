Udržitelné chování firem se pozitivně promítá i do jejich finanční výkonnosti, říká šéf Generali České pojišťovny

Proč jste se zaměřili právě na udržitelnost?

Protože pevně věříme, že udržitelnější ekonomika je nezbytná a nevyhnutelná, i když se zdá, že nová americká administrativa jde opačným směrem. Jako každá velká změna i tato vyžaduje odvahu, chytrá řešení a investice.

Je to jen otázka společenské odpovědnosti, nebo v tom vidíte i řízení rizika?

Výzkumy potvrzují pozitivní vztah mezi udržitelným chováním těchto podniků a jejich finanční výkonností. Takže ano, pokud by většina malých a středních firem přijala udržitelné principy, teoreticky by to mohlo vést k celkovému snížení rizika v portfoliu. Udržitelné investice jsou stále více vnímány jako klíčový prvek moderního řízení, protože přinášejí dlouhodobou hodnotu a snižují právě riziko spojené s neudržitelnými obchodními modely. Například podle průzkumu SDA Bocconi School of Management z roku 2023, provedeného ve spolupráci se skupinou Generali v devíti zemích Evropy, se v České republice řídí strategií udržitelnosti pouze třetina firem patřících do tohoto segmentu. Díky iniciativám, jako je i naše soutěž, a změnám na úrovni Evropské unie ale věřím, že zájem českých malých a středních firem o udržitelné podnikání bude narůstat.

Převažuje nějaká oblast podnikání u společností, které se do soutěže hlásí?

Přesné analýzy si neděláme, ale každým rokem přibývá počet firem a start-upů z řady různých oblastí. Ať už se jedná o společnosti, které řeší zpracování odpadu, cirkulární ekonomiku, ekologické zemědělství nebo chytrá inovativní řešení. Ta rozmanitost je skvělá. Ukazuje, že umíme být inovativní a zároveň zlepšovat naše životní prostředí ve velké šíři, a to je pro ekonomiku i klima výborná zpráva.

Které z firem, jež v soutěži od roku 2021 uspěly, byste zmínil? A co je spojuje?

Úplně první vítěz, firma CleverFarm, vyvíjí chytrá digitální řešení pro zemědělce, Sady sv. Prokopa nebo jihomoravský Sonnentor se zase zabývají ekologickým zemědělstvím. Biopekárna Zemanka nebo Progres Ekotech se věnují cirkulární ekonomice. V kategorii start-upů třeba společnost Myco pracující s houbovým myceliem nebo loňský vítěz Biouhlírna, která vyrábí biouhel. Všechny tyto podniky spojuje jedno, a sice udržitelnost, která není jen součástí jejich podnikání, ale je zakotvena i v jejich základech. Ať už jde o ekologický rozměr, nebo často i o ten sociální.

Dá se tedy říct, že udržitelnost se v případě soutěže SME EnterPRIZE točí hlavně kolem ekologie?

Soutěž ve světě hodnotí dvě kategorie, sociální a environmentální. V lokálním českém kole se zaměřujeme spíš na podniky s environmentálním dopadem, ale přihlížíme i k jejich sociálnímu rozměru. Příkladem toho můžou být Sady sv. Prokopa, které zaměstnávají lidi s handicapem. To, že SME EnterPRIZE zaměřujeme převážně na environmentální dopad, má svůj důvod – v sociální oblasti máme spoustu jiných iniciativ a projektů, které podporují různé znevýhodněné komunity. Například prostřednictvím globální iniciativy The Human Safety Net pomáháme našim dvěma neziskovým partnerům, SOS dětským vesničkám a Nadaci Leon­tinka. Máme ale třeba i preventivní dopravní projekty, jako je Gentleman silnic nebo SRNA index.