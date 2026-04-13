Ukrajinský Boosteroid vyzbrojil servery v Česku a útočí na herní byznys Nvidie a Microsoftu

Videohra Fortnite Zdroj: Epic Games

Jan Sedlák
  • Globální nedostatek komponent pro AI tlačí ceny hardwaru vzhůru a nutí hráče přecházet na herní streaming z cloudu. 
  • Ukrajinský Boosteroid v Česku spustil servery pro 4K streaming a plánuje odsud obsloužit miliony uživatelů v Evropě. 
  • Trh s cloudovým hraním roste tempem 50 procent ročně, čímž vyvolává zájem investorů i velkých automobilek, jako je Mercedes. 

Přetrvávající investice do datových center pohánějících umělou inteligenci kromě jiného způsobily nedostatek některých komponent pro spotřebitelský trh. Elektronika všeho druhu zdražuje. Nejhorší je situace u hardwaru do počítačů, zejména ceny operačních pamětí, disků SSD a grafických karet jsou často za únosnou hranicí. Hráči videoher, kteří často potřebují kvalitní hardware, proto dávají větší šanci streamování. Hry si, podobně jako u videa na Netflixu či u hudby na Spotify, nechávají doručovat z cloudu, takže je mohou hrát téměř na čemkoli. Trhu se streamováním her dominují velké značky, ale roste i zajímavý vyzyvatel původem z Ukrajiny, který nově rozjel infrastrukturu pro část Evropy v Česku. 

Streaming her má výhody v nízkých vstupních nákladech. Podobně jako u Oneplay a spol. stačí platit měsíční předplatné a nainstalovat si aplikaci. Výkonný počítač pak ve formě serveru běží v datacentru a výsledek je na dálku doručován uživateli. Není to bez much – je potřeba kvalitní internet a dobrá serverová infrastruktura. U her, které jsou z podstaty interaktivní, je totiž velmi důležitá rychlá odezva. Provozovatelé herního streamingu se proto snaží mít servery co nejblíže koncovým trhům. 

